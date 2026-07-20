Hemfrid öppnar i Sundsvall - bli en del av vårt nya team!
Hemfrid i Sverige AB / Städarjobb / Sundsvall Visa alla städarjobb i Sundsvall
2026-07-20
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🌟 Hemfrid öppnar i Sundsvall till hösten – och DU kan vara med från start🌟
Nu händer det! Till hösten öppnar Hemfrid i Sundsvall och vi söker positiva, drivna och nyfikna hemstädare som vill vara en del av vår helt nya satsning. Här får du chansen att bygga något från grunden tillsammans med ett härligt gäng kollegor. Du kommer att arbeta i Sundsvall och göra skillnad i människors vardag – varje dag.Publiceringsdatum2026-07-20Profil
Vi brinner för att förenkla våra kunders liv – och vi hoppas att du delar den passionen! Vi söker dig som tycker om att arbeta självständigt och som drivs av kvalitet och kundservice. Du är punktlig och ansvarstagande, har ett öga för detaljer och en positiv inställning.
Om rollen
Som hemstädare hos oss är du Hemfrids ansikte utåt. Du gör kundernas hem skinande rena med högsta kvalitet och bidrar till en enklare vardag för våra kunder. Du arbetar självständigt och erbjuder alltid bästa möjliga service.
Vad erbjuder vi?
• En tjänst på 75 %
• Kollektivavtal och trygga anställningsvillkor
• Fast månadslön – samma lön varje månad
• Milersättning mellan kunder för dig som kör egen bil i tjänst
• Betalt restid mellan kunderna
• Försäkringar (sjukdom, ansvar och tjänstepension)
• Vi värnar om din hälsa! Därför erbjuder vi ett friskvårdsbidrag på 2 400 kr per år
• Gratis mobilabonnemang
• Kostnadsfri utbildning i hemstädning samt vidareutbildningar inom service och städning
• Field Lead/Buddy – kontaktperson inom städning samt stöd till medarbetare ute på fältet
• Teamträffar och gemensamma fester
Vem söker vi?
Vi söker dig som:
• Tycker om att arbeta både självständigt och i team
• Är noggrann, ansvarstagande och engagerad
• Vill utvecklas och lära dig mer
• Talar svenska eller engelska
• Kan arbeta flexibla arbetstider (måndag–fredag kl. 08.00–17.00)
• Är flexibel och trivs med att arbeta hos olika kunder
Meriterande:
• B-körkort och egen bil
• Erfarenhet av städning eller serviceyrken
Om Hemfrid
Hemfrid är Sveriges ledande aktör för tjänster i hemmet. Vi hjälper våra kunder med städning, tvätt, strykning, trädgårdsarbete och mycket mer. Genom att arbeta som ett team och ge våra kunder enkel tillgång till våra tjänster förbättrar vi deras livskvalitet.
Vår processEfter att du har skickat in din ansökan kommer du att bli kontaktad av HR-avdelningen angående rekryteringsprocessen.Vi genomför intervjuer löpande inför vår etablering i Sundsvall till hösten, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi bakgrundskontroller. För att vara kvalificerad för tjänsten behöver du ha ett svenskt personnummer eller ett samordningsnummer.
Är du redo att förbättra människors livskvalitet? Bra! Det är vi också. Vi ser fram emot din ansökan.
Välkommen till Hemfrid! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8097388-2108433". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemfrid i Sverige AB
(org.nr 556529-8444), https://karriar.hemfrid.se
Sundsvall C. (visa karta
)
852 29 SUNDSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemfrid Jobbnummer
10007751