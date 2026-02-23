Hemfrid Gävle söker personal till stor och flyttstädningar.
HEMFRID SÖKER DIG SOM VILL ARBETA SOM STOR- OCH FLYTTSTÄDARE I GÄVLE
Hemfrid är Sveriges största företag inom hemstädning. Vi hjälper våra kunder med tjänster i hemmet så som städning, fönsterputs, flyttservice och mycket annat.
Vi söker ständigt efter personal som kan tänka sig jobba hos oss runt i Gävle och andra delar av Sverige. Besök gärna vår hemsida www.hemfrid.se/karriar
för att se andra städer där vi söker personal i.
HEMSTÄDNING I VÄRLDSKLASS
Att jobba med oss på hemfrid innebär att du får ett roligt, varierande jobb inom städning. På One Team arbetar vi i team där du alltid kommer att jobba tillsammans med flera härliga kollegor från hela världen.
Vi letar efter dig som:
Tycker om att jobba i team med andra kollegor
Ha tidigare erfarenhet inom städning
Är engagerad och vill utvecklas inom städning
Pratar svenska eller engelska
Kunna arbeta flexibla timmar
Har körkort (B), och gärna egen bil
Det är starkt meriterande om du tidigare har arbetat som hemstädare, hushållerska eller motsvarande.
Vi erbjuder dig:
En timanställning
Kollektivavtal och bra anställningsvillkor
Ansvarsförsäkring, sjukförsäkring, pensionsförsäkring och friskvårdsbidrag
Gratis mobilabonnemang
Utbildning inom hemstädning med fokus på din utveckling
Engångshemstädning
Härliga kollegor från hela världen
Är du nyfiken på var vi söker personal? Upptäck våra platser här!
Vill du bli en av oss? Välkommen med din ansökan!
Har du några frågor angående tjänsten eller vår rekryteringsprocess är du varmt välkommen att kontakta oss på hr@hemfrid.se
.
HEMFRID IS LOOKING FOR YOU WHO WANT TO WORK AS A BIG- AND MOVING CLEANER IN GÄVLE
Hemfrid is Sweden's largest company in home cleaning. We assist our customers with household services such as cleaning, window washing, moving services, and much more.
We are constantly looking for staff who are interested in working with us in Gävle and other parts of Sweden. Please visit our website www.hemfrid.se/karriar
to see other cities where we are hiring.
WORLD-CLASS HOME CLEANING
Working at Hemfrid means you get a fun and varied job in cleaning, primarily for large households.
We are looking for someone who:
Enjoy working in a team with other colleagues.
Have previous experience from a cleaning profession.
Is committed and wants to develop within cleaning
Speaks Swedish or English
Can work flexible hours
Have a driving license (B) and preferably your own car
We offer you:
An Hourly employment
Collective agreement and good employment conditions
Liability insurance, health insurance, pension insurance, and wellness allowance
Training in home cleaning with a focus on your development
Free mobile subscription
One-time home cleaning
Wonderful colleagues from all over the world
Are you curious about where we're hiring? Discover all our locations here!
Do you want to join us? Welcome to apply!
If you have any questions regarding the position or our recruitment process, feel free to contact us at hr@hemfrid.se
