Hembesökssköterska till Sandviken Norra Din hälsocentral
Sandviken Norra Din hälsocentral är en av Region Gävleborgs större hälsocentraler med cirka 11 000 listade patienter. Vi är cirka 50 medarbetare på hälsocentralen så som läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, psykosocialt team, medicinska sekreterare och rehabkoordinator. Vi har specialistmottagningar för astma/KOL och diabetes med ett akut flöde där vi träffar den primärvårdakuta patienten.
Verksamheten ska bli en del av Region Gävleborg Din Hälsocentral AB, bolaget för de offentligt drivna hälso- och barnavårdscentralerna i Gävleborg. Övergången sker 1 februari 2026. Tillsammans vill vi utveckla och forma primärvården, och skapa en god arbetsmiljö för chefer och medarbetare.
Nu söker vi dig som vill bidra till att utveckla vår hembesöksverksamhet och arbeta självständigt med trygg och personcentrerad vård i patientens hemmiljö.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som hembesökssköterska arbetar du med patienter i deras hemmiljö och utför vårdinsatser som annars sker på hälsocentral. I arbetet använder du Lifecare för kommunikation och dokumentation mellan olika vårdgivare och arbetar självständigt med stöd av kollegor i verksamheten.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
• genomföra hembesök hos patienter
• utföra sjuksköterskeinsatser såsom läkemedelsdelning, omläggningar samt kontroller och uppföljningar.
Hos oss får du
• vara en del av ett utvecklat arbetssätt med mentorskap, skräddarsytt introduktionsprogram, tillgång till stöd från erfarna kollegor samt utbildningstillfällen
• ingå i ett team som värdesätter gott samarbete och ett lärandeklimat med goda utvecklings- och utbildningsmöjligheter.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi söker dig som trivs med ett självständigt arbete som hembesökssköterska och som motiveras av att bidra till utvecklingen av vår verksamhet nära patienten. Du har god förmåga att planera och strukturera ditt arbete och kan prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är flexibel och hanterar variation i arbetstempo och arbetsinnehåll, samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och patientsäkerhet. Du ser samarbete som en självklar del av ditt arbetssätt och bidrar till ett gott arbetsklimat genom tydlig kommunikation och ett professionellt förhållningssätt gentemot både kollegor och andra vårdgivare. Med ett serviceinriktat bemötande möter du patienter med lyhördhet och respekt och bidrar till en trygg och positiv vårdupplevelse.
I rollen som hembesökssköterska ska du
• vara legitimerad sjuksköterska.
För den här tjänsten är det meriterande om du är utbildad distriktssköterska, har erfarenhet från primärvård eller har erfarenhet av hemsjukvård.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan redan idag!
