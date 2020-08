Hematologimottagningen söker forskningssjuksköterska! - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2020-08-24Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till högspecialiserad rikssjukvård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Vår verksamhetSektionen för hematologi och koagulation är en högspecialiserad verksamhet där Forskningsenheten är en självständig enhet.Vår målsättning är att erbjuda varje patient en möjlighet att delta i en studie under olika faser av sin sjukdom.Vi bedriver både forskningsprojekt och studier initierade från kliniken men även kliniska läkemedelsprövningar på uppdrag av läkemedelsindustrin. Medarbetare på forskningsenheten har sin basanställning på sektionen med placering på forskningsenheten.Vill du bli en del av vår verksamhet?Vi söker nu en framtida kollega som vill vara med i frontlinjen och utveckla den svenska cancervården inom hematologi. På vår forskningsenhet arbetar idag två forskningssjuksköterskor och vi behöver utöka vår enhet med ytterligare en person. Du behöver ha kunskap om GCP (Good Clinical Practice) och kännedom om de lagar och avtal som är styrande för kliniska studier. Vi ser dessutom gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete inom hematologi/onkologi.Att du har ett intresse för klinisk forskning förutsätter vi. För att lyckas i rollen behöver du även vara noggrann, strukturerad och ha ett kvalitetsinriktat tänk. Har du dessutom ett positivt sätt, kan arbeta självständigt och ta egna initiativ så är det enbart till din fördel.Vad kan vi erbjuda dig som söker?Vi kan erbjuda dig ett spännande och utvecklande arbete där du får en kontinuerlig vidareutveckling inom flera olika diagnosgrupper.Du kommer att vara en del av studieteamet i ett flertal studier och vara huvudansvarig sjuksköterska ett antal studier där du träffar samma patienter under studiens gång. Detta bidrar till ökad kontinuitet för både patient och forskningssjuksköterska. Information, provtagning och omhändertagande är centrala delar så väl som administrativa uppgifter där koordinering, dokumentation och rapportering av patientdata i CRF (Case Report Form) ingår.Din tjänstgöring är dagtid måndag till fredag.Att arbeta med kliniska prövningar är spännande, stimulerande och utvecklande.2020-08-24Du kommer att vara en del av studieteamet i ett flertal studier och vara huvudansvarig sjuksköterska ett antal studier där du träffar samma patienter under studiens gång. Detta bidrar till ökad kontinuitet för både patient och forskningssjuksköterska. Information, provtagning och omhändertagande är centrala delar så väl som administrativa uppgifter där koordinering, dokumentation och rapportering av patientdata i CRF (Case Report Form) ingår.Urval och intervjuer sker löpande, därför kan tjänsten tillsättas under ansökningstiden.Välkommen med din ansökan.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid100%. Tillträde: Enligt överenskommelse TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-30VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5331550