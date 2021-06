Hemarbete som Kundserviceagent till Sveriges a-kassor - Barona Professionals AB - Butikssäljarjobb i Stockholm

Barona Professionals AB / Butikssäljarjobb / Stockholm2021-06-30Arbetsmarknaden förändras i allt snabbare takt och arbetslöshetskassornas uppdrag har kanske aldrig varit viktigare. Vi arbetar för att ännu fler ska få tillgång till tryggheten som a-kassan innebär. Om du vill arbeta med kundbemötande i en betydelsefull roll kan du vara den vi söker!Nu söker vi sommarvikarierande medlemsrådgivareSom medlemsrådgivare har du ett viktigt uppdrag. Du är ofta våra medlemmars första kontakt med oss och de förväntar sig ett professionellt och empatiskt bemötande. Varje medlem har en unik situation och ditt uppdrag är att identifiera medlemmens behov för att kunna ge relevant och tydlig information. Du kommer att möta våra medlemmar främst med telefonen som verktyg, men mail kan även förekomma.Är du den vi söker?Vi söker i första hand dig som tidigare arbetat i en kundserviceroll. Du har god systemvana och behärskar både svenska och engelska väl i tal och skrift. Du är empatisk, analytisk och förstår vikten av bra service. Du har erfarenhet av att möta människor i utsatta situationer och har en förmåga att förklara komplicerade sammanhang på ett lättförståeligt sätt. Du är van vid att ta ansvar för ditt eget arbete och arbeta mot gemensamma mål. Vi söker i första hand dig som tidigare arbetat med kundservice över telefon.Meriterande Tidigare erfarenhet av arbete på en a-kassa eller liknande verksamhetAkademisk bakgrundÖvrig informationDetta är en visstidsanställning på heltid med omgående start till den 31 augusti eller 30 september. Du blir anställd av Barona och kommer att arbeta på uppdrag för Sveriges a-kassor. Du kommer att arbeta under normala kontorstider och har du möjlighet att arbeta ostört och har plats för arbetsutrustning kan du arbeta hemifrån.Du behöver bo i Stockholmsområdet för att lätt kunna ta dig till kontoret för utbildningstillfället.Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan redan nu.Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta linn.stahl@barona.se eller sofie.eriksson@barona.se Varmt välkommen med din ansökan!Om BaronaBarona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.När vi blickar framåt ser vi växande möjligheter och ett större fokus på internationella lösningar. I Sverige har vi under 2019 förvärvat Ageris, AMGA och Prizta och har den långsiktiga planen att bli en marknadsledande aktör samtidigt som vi behåller vår entreprenöriella kultur och framgångsrika specialiseringstrategi.Läs mer här: http://barona.se/om-oss/ 2021-06-30Sista dag att ansöka är 2021-07-04