Heltidstjänst till lagermedarbetare i Stigamo
Jobandtalent Sweden AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-02-09
Publiceringsdatum2026-02-09Dina arbetsuppgifter
Vill du ha ett aktivt jobb där dagarna går fort och du är en viktig del av logistikkedjan? Då kan detta vara helt rätt för dig!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar:
Orderplock med plocktruck
Arbete i Autostore
Säker och effektiv hantering av varor i ett modernt lager
Arbetstider
Tjänsten är i nuläget förlagd främst till kvällstid, så vi söker dig som är flexibel och trivs med dessa arbetstider.
Måndag-torsdag 12:30-21:00
Fredag 12:30-19:00
Tjänsten beräknas starta i februari och mars.Kvalifikationer
Vi söker dig som: För att lyckas i rollen ser vi att du:
Inte förekommer i belastningsregistret
Talar och skriver flytande svenska
Har giltigt truckkort
Har tidigare erfarenhet av lagerarbete
Kan redogöra för vad du har gjort de senaste fem åren
Din profil
Vi tror att du är en person som:
Har god fysik och gillar ett praktiskt, fysiskt arbete
Tar ansvar och är noggrann i det du gör
Har lätt för att prioritera och lösa problem i det dagliga arbetet
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Förmåner
Våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
OM OSS
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
ANSÖKAN
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7196410-1832478". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
553 21 JÖNKÖPING
Job&Talent Jobbnummer
9732660