Heltidstjänst som Tandhygienist på klinik i Center Syd, Löddeköpinge
2026-01-11
Nu växer vi ytterligare!
Vill du vara en del av en modern och växande klinik där patientfokus och kvalitet står i centrum? Vi söker en driven tandhygienist till vår klinik i Galleria Center Syd, Löddeköpinge. Kliniken är en del av ett erfaret och välrenommerat team, även verksamt på en större privatklinik i Malmö, där vi är kända för vår höga standard och nöjda patienter.
Om rollen:
Som tandhygienist hos oss får du möjlighet att arbeta i en professionell miljö där du blir en del av ett dedikerat team med lång erfarenhet och expertis. Tjänsten är en heltidstjänst som tandhygienist, och arbetstiderna kan inkludera kvällar och helger. Möjlighet till deltid finns om det skulle passa dig bättre.
Vi söker dig som är:
Legitimerad tandhygienist: Erfarenhet är meriterande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och engagemang.
Glad och energisk: Du sprider positiv energi och skapar en välkomnande atmosfär för både patienter och kollegor.
Serviceinriktad och empatisk: Du möter varje patient med omtanke, sätter deras behov i fokus och är lyhörd för deras önskemål.
Flexibel och lösningsorienterad: Du trivs med att arbeta i en dynamisk miljö med moderna metoder och ny teknik.
Noggrann och strukturerad: Du värdesätter kvalitet och patientsäkerhet, och bidrar till att upprätthålla en trygg och ordnad klinik.
Kommunikativ: Du behärskar god svenska och engelska i tal och skrift och är tydlig i din kommunikation mot patienter och kollegor.
Vi erbjuder:
Utbildning och utveckling: Möjlighet till vidareutbildning inom specialiserade områden, exempelvis Invisalign, parodontalkirurgi eller andra intressanta fält.
Karriärmöjligheter: Hos oss finns stora utvecklingsmöjligheter och chansen att växa med kliniken i takt med våra långsiktiga mål.
Positiv arbetsmiljö: Du kommer att arbeta i en modern och välutrustad klinik där vi satsar på trivsel och kvalitet i alla led.
Stort inflytande: Hos oss kommer du ha en viktig roll och möjlighet att påverka och forma klinikens framtid.
Gratis parkering vid kliniken.
Ansök idag och bli en del av vårt engagerade och växande team!
Sista dag att ansöka är 2026-02-10
E-post: sasha@centersydtandvard.se
Detta är ett heltidsjobb.
Marknadsvägen 7
246 42 LÖDDEKÖPINGE
