Heltidstjänst som kundtjänstmedarbetare hos Garmin!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Kundservicejobb / Göteborg Visa alla kundservicejobb i Göteborg
Nu söker vi dig som har ett brinnande engagemang för service och vill bli en del av Garmins fantastiska kundsupport. Trivs du med att hjälpa kunder och arbeta i en gemenskap där vi samarbetar och stöttar varandra? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi kan nu erbjuda en spännande tjänst inom kundtjänst som utvecklar dig både personligen och professionellt. Garmin erbjuder ett brett utbud av användarvänliga produkter inom områden som vägnavigation, fitness, friluftsliv och marinelektronik.
Som kundtjänstmedarbetare hos Garmin kommer du att hantera inkommande supportärenden, reklamationer och andra frågor från både privatkunder och återförsäljare via telefon och mejl. Precis som Garmins produkter håller även supporten världsklass. Vi söker dig som är anpassningsbar, hjälpsam och flexibel, och som stöttar där det behövs. Ditt mål är att ge kundsupport av högsta kvalitet och du är en trygg kommunikatör i både tal och skrift. Du är dessutom nyfiken och har en stark vilja att ständigt lära dig mer om Garmins produkter. Som kundservicemedarbetare blir du en del av ett team där kollegor alltid hjälps åt och stöttar varandra. Dina arbetsdagar kommer främst bestå av hantering av telefonsamtal och e-post.
Tjänsten är en säsongsanställning med planerad start i april och sträcker sig till augusti/september, med goda möjligheter till förlängning. Tjänsten inleds med introduktion och upplärning kring Garmins produkter. Arbetstiderna är måndag till torsdag kl. 08.00-17.00 samt fredagar kl. 08.00-16.00. Du kommer att arbeta på Garmins kontor i Billdal.
Tjänsten är ett konsultuppdrag, vilket innebär att du blir anställd hos StudentConsulting och arbetar som konsult hos Garmin.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som har ett tekniskt intresse, är en duktig kommunikatör och kan prioritera samt rycka in där det behövs. Du tröttnar aldrig på att lära dig nya saker, då Garmin kontinuerligt lanserar nya produkter. Har du dessutom ett intresse för sport och hälsa är vi övertygade om att du kommer att trivas.
• Du är van vid att arbeta i ett högt tempo inom serviceyrken
• Det är meriterande om du är tekniskt lagd
• Du trivs med att ha många bollar i luften
• Du kan kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska
Låter detta som något för dig? Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista annonseringsdatum. Välkommen med din ansökan!
