Heltidstjänst på Stigamo för dig med truckkort
2025-09-12
Om tjänsten
Vi söker du som är taggad på ett nytt arbete till vår kund på Norra Stigamo.
Arbetstiderna är måndag till fredag, 07:00-16:00.
Du börjar med en visstidsanställning på 6 månader, med mycket goda chanser till tillsvidareanställning hos oss eller direkt hos kund.
Bussförbindelser från både Jönköping och Vaggeryd fungerar bra!
Vi söker dig som kan starta omgående!Arbetsuppgifter
Tjänsten kommer främst vara på avdelning där du plockar med truck tillsammans med ett fantastiskt team. Här används ett enkelt plocksystem som du snabbt lär dig. Du arbetar med kroppen vilket kräver god fysisk förmåga.
Vad vi söker
Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna, du som är hungrig på att prestera kommer passa klockrent här. En vilja att göra ett bra arbete tillsammans med en positiv inställning gör att du snabbt kommer in i jobbet.
Truckkort och bra svenska är ett krav. Erfarenhet är meriterande men inte avgörande, så passa på att sök!
Använd fritexten och beskriv din erfarenhet av truck och varför just du söker till oss idag.Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Truckkort A
Meriterande:
Truckvana
Lagererfarenhet
Körkort och bil
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
