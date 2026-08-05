Heltidsmentor till Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö
Academedia Support AB / Pedagogjobb / Malmö Visa alla pedagogjobb i Malmö
2026-08-05
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academedia Support AB i Malmö
, Vellinge
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
eller i hela Sverige
Drottning Blankas Gymnasieskola har sedan starten 1996 haft en tydlig vision – att skapa en skola där starka relationer och gemenskap står i centrum. Vi tror på kraften i samarbete och hur vi tillsammans kan stötta varje individ att utvecklas och nå sin fulla potential. Vår devis, " Det är viktigt för oss att det går bra för dig" , genomsyrar hela verksamheten och präglar vårt arbetssätt, från klassrum till organisationens övergripande mål. Idag finns Drottning Blankas Gymnasieskolor på 26 skolor i 20 städer runt om i Sverige, där vi erbjuder både praktiska och teoretiska gymnasieprogram. Våra värderingar – gemenskap, engagemang och ambition, ger oss vägledning i hur vi ska agera och är grundläggande för vår verksamhet. Vi är engagerade i våra kollegor, elever och omvärld. Tillsammans stöttar vi vår omgivning och låter engagemanget vara nyckeln till utveckling. När vi jobbar tillsammans, med det vi brinner för, når vi högre resultat. Vill du veta mer om hur vi skapar en inspirerande och utvecklande gymnasieskola? Besök oss på dbgy.se och upptäck möjligheterna!
Till Drottning Blankas Gymnasieskola Malmö söker vi nu en engagerad Mentor. Vi har arbetat med heltidsmentorer sedan 2016 och har en tydlig struktur för rollen. Tjänsten innebär att du har ansvar för ett större antal gymnasieelever. Du arbetar bl.a. med föräldrakontakt, genomför utvecklingssamtal, är delaktig i elevhälsofrågor som rör dina elever, håller i mentorslektioner och ansvarar, tillsammans med all personal på skolan, för elevens skolsituation och lärande. I uppdraget ingår även vikariat vid lärares sjukdom.Din bakgrund
Vi söker dig som har relevant utbildning (gärna med pedagogisk grund) och som brinner för att stötta eleverna i deras skolgång - socialt men framförallt i deras lärande. Som mentor är du lyhörd, kommunikativ och har förmågan att skapa en positiv och stödjande miljö kring eleven. Du värdesätter goda relationer och samarbetet med lärare, elevhälsa och vårdnadshavare. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi tror också att du:
Är bra på att motivera och understödja ett positivt lärande för eleven.
Är en stabil och trygg person, med förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra för att uppnå höga resultat.
Har erfarenhet av arbete med ungdomar i gymnasieverksamhet
Insikt i gymnasieskolans regelverk och elevhälsoarbete är mycket viktigt. Du behöver ha goda digitala färdigheter.
Vi erbjuder
Som en skola inom AcadeMedia erbjuder vi våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. För oss är det viktigt att det går bra för dig och därför får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning och möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tillträdesdag Augusti 2026, gärna omgående.Placeringsort MalmöAnställningsform 100 % fram till ca 30 september, därefter troligen minst 50% - anställningen är en semestertjänst och ett vikariat under hela läsåret (fram till juni 2027). Vi tillämpar provanställning i 6 månader.Sista ansökningsdag Vi kallar löpande till intervju så skicka in din ansökan redan idag. Tjänsten kan tillsättas innanKontaktperson Har du frågor kring tjänsten är du välkommen att ta kontakt via email: annika.silverup@academedia.se
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar digitalt i vår portal innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Vi tar inte emot ansökningar via email. Vi är tacksamma för att få din ansökan så snart som möjligt. För anställning hos oss krävs ett utdrag ur belastningsregistret. Ange gärna referenser.
Om Drottning Blankas gymnasieskolaDrottning Blankas Gymnasieskola ingår i AcadeMedia som är en av Nordens största privata utbildningssamordnare. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan från förskola till vuxenutbildning. Våra medarbetare har olika uppdrag och kompetenser, men ett starkt gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Vi hjälper våra barn, elever och deltagare att utvecklas och att nå sina mål och vi letar därför efter dig som vill vara med och göra Sverige lite bättre.
Läs gärna mer på www.academedia.se.
Välkommen med din ansökan!Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AcadeMedia Support AB
(org.nr 556568-8479)
211 41 MALMÖ Arbetsplats
Drottning Blankas Gymnasieskola Kontakt
Rekryterare
Annika Silverup annika.silverup@academedia.se Jobbnummer
10022454