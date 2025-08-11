Heltidsmentor 80% sökes till NTI Gymnasiet Stockholm
2025-08-11
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.
Läs mer om våra skolor på www.ntigymnasiet.se.
Det här erbjuder vi dig
NTI Stockholm är en av Academedias gymnasieskolor i Stockholms innerstad, och vi erbjuder tre starka gymnasieprogram; ES, TE och EE, samt utbildningen gymnasieingenjör, TE4, i informationsteknik. Vi är ledande inom teknik och digitalisering och är en mycket professionell och engagerad arbetsplats. I vårt hus finns från och med hösten 2025 även NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm som erbjuder gymnasieprogrammen NA och TE och våra skolor kommer att arbeta tätt ihop. Totalt sett är vi skola för drygt 650 elever och 50 medarbetare.
Vi tror på att arbetet blir roligare och bättre om man gör det tillsammans, och vi jobbar gemensamt mot skolans mål och våra elevers resultat.
Ditt uppdrag
Ditt uppdrag som heltidsmentor är att ha ett helhetsperspektiv på elevens skolgång, och ansvara för allt som rör eleven gällande studieplan och resultat, samt till exempel, frånvaro- och pedagogiska utredningar, närvaro och frånvaro, kontakt med vårdnadshavare och åtgärdsprogram. I din vardag ingår bland annat, att vara med på lektioner, ha kontakt med vårdnadshavare, hålla i till föräldramöten och utvecklingssamtal och ansvara för innehåll på klassernas mentorstider. Du samarbetar med övriga heltidsmentorer, lärare och elevhälsa och engagerar dig i skolans övergripande elevaktiviteter såsom till exempel student, skolavslutning och idrottsdagar.
I din tjänst ingår mentorskap för Estetprogrammet på NTI Gymnasiet Stockholm, och mentorskap för årskurs 1 på NTI Vetenskapsgymnasiet Stockholm.Publiceringsdatum2025-08-11Profil
Vi söker dig som älskar skola och tonåringar och som vill jobba med skolans uppdrag - att fostra goda samhällsmedborgare och säkerställa att våra unga vuxna kommer ut med en gymnasieexamen och redo för vuxenlivet efter 3 år hos oss. Du är engagerad och erfaren inom skola och arbete med tonåringar och unga vuxna. Du har antingen lärarexamen eller socionomexamen. I ditt jobb som heltidsmentor är det många elever att ha koll på, så du behöver vara organiserad och systematiskt och snabbt kunna ställa om och lösa problem som uppstår. Du är lösningsfokuserad, nyfiken, positiv och kan hantera svåra samtal när det behövs, och förstår vikten av god dokumentation.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder alla våra medarbetare kontinuerlig kompetensutveckling genom Academedia Academy samt intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även ett generöst friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.
Tjänsten är en deltidsanställning med omfattning 80% med start så snart som möjligt.
Ansökan och kontakt
Tillträdesdag: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Stockholm
Anställningsform: Tillsvidare, med provanställning 6 månader. Ferieanställning 40+5.
Sista dag att ansöka är 2025-08-25
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
