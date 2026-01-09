Heltidsmedarbetare sökes till välkänt lager i Viared!
2026-01-09
Är du ute efter nya utmaningar och vill jobba på heltid? Just nu söker vi drivna och engagerade lagermedarbetare för uppdrag hos vår kund i Viared.Publiceringsdatum2026-01-09Dina arbetsuppgifter
• Plocka och packa varor
• Hantera lagerutrustning och arbeta med autostore
• Ta emot inkommande leveranser
• Truckkörning
Arbetet är varierande och stundtals fysiskt krävande, därför är det viktigt att du har god fysik och trivs i en aktiv arbetsmiljö. Du behöver kunna hålla ett bra tempo och samtidigt vara noggrann och fokuserad. Vi söker dig som är en lagspelare, men som även kan ta egna initiativ och sätta upp mål för att driva ditt arbete framåt.
Din flexibilitet, positiva inställning och lösningsorienterade sätt är egenskaper vi värderar högt. Du förstår att din insats är viktig för helheten och du möter utmaningar med engagemang och stresstålighet.
Både dag och kvällstid är möjligt.
DETTA SÖKER VI
Vem är du?
• Du är en lagspelare som gillar att arbeta tillsammans med andra
• Du har en positiv inställning och är inte rädd för att ta i när det behövs
• Du har god fysik och gillar att vara aktiv på jobbetKvalifikationer
• Du ska ha fyllt 18 år
• Truckkort A1-4 och B1-4
• Erfarenhet av aktivt lagerarbete och orderplock
• Erfarenhet av truckkörning
• God förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
Shejla Atic boras@studentconsulting.com
