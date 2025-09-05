Heltidsmedarbetare inom produktion sökes till Wernersson Ost i Ulricehamn!
Söker du ett arbete på heltid i en spännande och ledande bransch? Är du flexibel och noggrann i ditt arbete? Då passar du perfekt för tjänsten!
Wernersson Ost är en ledande leverantör av högkvalitativa ostar och mejeriprodukter som strävar efter att erbjuda sina kunder enastående smak och kvalitet. Vi söker nu duktiga och noggranna kandidater till vår kund Wernersson Ost med placering i Ulricehamn.
Du behöver vara ansvarsfull, noggrann och ha förmågan att arbeta effektivt både självständigt och i team.
Arbetstiderna är förlagda på 2-skift (dag och kväll). Du kommer arbeta med produktion och tillverkning av deras livsmedelsvaror.
Du kommer bli anställd som konsult hos oss på StudentConsulting och vara utbokad till vår kund.
För att trivas i rollen bör du vara beredd på att kunna vara flexibel med arbetstider och med enkelhet anpassa dig till olika arbetsuppgifter
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Kan arbeta heltid och är tillgänglig omgående.
• Har fyllt 18 år.
• Är noggrann, flexibel och en teamplayer.
• Lätt kan ta dig till Ulricehamn.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av lager/produktion.
• Tidigare erfarenhet inom restaurangbranschen.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport.
