Heltidsjobb som truckförare med erfarenhet av skjutstativ hos An - Svenska Storesupport Bemanning AB - Lagerjobb i Tyresö

Prenumerera på nya jobb hos Svenska Storesupport Bemanning AB

Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Tyresö2021-04-212021-04-21Som truckförare på Annas pepparkakor kommer dina arbetsuppgifter primärt bestå av infackning, varumottagning, utleveranser samt inplastning och lastning av pallar även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Ett perfekt jobb för dig som har god erfarenhet av truckkörning sen tidigare.ArbetstiderTjänsten är en visstidsanställning på 6 månader.Arbetet är förlagt på två skift där du ena veckan arbetar dagtid och andra veckan kvällstid.Dagtid:Må-tors 06:00-15:00Fre: 06:00-13:00Kvällstid:Mån-tors 14:50-23.30Fre: 13:00-20:00Start för tjänsten är i juni 2021.Personliga egenskaper/kvalifikationerGod fysikMycket god svenska i tal och skriftTruckkort A + BGod erfarenhet av att köra truck med skjutstativDatavanaGymnasiekompetensMeriterandeErfarenhet av MPS-systemTidigare erfarenhet av industriarbete, livsmedel, processindustri eller liknande.KörkortVi söker dig som trivs med ett fysiskt arbete där du använder kroppen mycket. Många lyft förekommer och det krävs därför att du har en god fysik. Du är lösningsorienterad och tar ansvar för de uppgifter som arbetet innebär. Du har även ett bra ordningssinne och noggrannhet är något som du prioriterar i ditt arbete. Att du sedan kan kombinera dessa egenskaper med ett högt arbetstempo gör att detta arbete passar dig!Storesupport erbjuder tjänster som utvecklar och gör detaljhandeln i Sverige effektiv och lönsam. Kunderna finns i detaljhandelns alla led - lager, logistik, e-handel, butiker och leverantörer. Storesupport är marknadsledande och har uppdrag i hela Sverige, kontoren finns i Malmö, Göteborg och huvudkontoret i Solna, Stockholm. Koncernen startades år 2000, omsätter 400 MSEK och har 1 500 medarbetare. Svenska Storesupport Lager & Logistisk AB är ett auktoriserat bemanningsföretag och anslutet till Kompetens­företagen via Almega. www.storesupport.se Intresserad?Skicka in din ansökan redan idag via annonsen! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot några ansökningar via mail.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-05-31Svenska Storesupport Bemanning AB5709079