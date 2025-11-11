Heltidsjobb som montör på Cummins - Lindesberg
Om tjänsten
Vi letar efter kandidater som vill arbeta som montör hos vår kund Cummins Meritor i Lindesberg.
Som montör på denna fordonsindustri kommer du som anställd främst montera hjulaxlar på tunga fordon, ståendes vid en lina där man arbetar i par om två. Antingen kan man bli placerad på en avdelning men det kan även förekomma rotation mellan olika avdelningar på arbetsplatsen. Arbetet kan se olika ut beroende på avdelning, men det innefattar arbete i produktion, montering, övervakning och optimering av produktionsprocesserna samt underhåll av maskiner och utrustning.
Arbetet kan vara både fysiskt krävande och tekniskt utmanande, beroende på vilken typ av industrijobb det handlar om.
Utöver det så söker vi alltid kandidater som kan bidra med energi och en positiv inställning ute hos våra kunder.
Arbetstider och info:
De primära arbetstiderna ute hos vår kund innefattar treskift; dagspass, kvällspass och även nattpass. Vi ser gärna att du är flexibel och kan arbeta alla.
Vi letar både efter dig som är intresserad av heltidsjobb och tjänsten innefattar konsultuppdrag där du är anställd via oss på Job&Talent. Det finns sedan chanser till direktanställning hos Cummins vid gott utfört arbete.
Vi erbjuder GFL-lön och följer det gällande kollektivavtalet för tjänsten.
Start för tjänsten sker löpande under hösten.
Om Storesupport by Job&Talent:
Storesupport by Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport, ombyggnation och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Det tillämpas även drogtester vid start för tjänsten.
Intresserad? Skicka in en ansökan redan idag!
