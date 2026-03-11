Heltidsjobb som lagermedarbetare till vår kund i Åstorp
2026-03-11
Trivs du i ett högt tempo och mot tydliga mål? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig.
Vi söker nu ett större antal medarbetare till ett växande lager med start i början av april och framåt. Tjänsten är på heltid och bra möjlighet till att utveckla sina kunskaper inom lager och logistik.
Om arbetet
Du arbetar i en modern lagerverksamhet med olika avdelningar. Du lär dig en avdelning i taget och ingår i en pool kopplad till respektive område.
Exempel på arbetsuppgifter:
Plock och pack
Inleverans
Utleverans
Övriga lagerrelaterade uppgifter
Arbetet sker:
Dag
Kväll
Arbetet är målstyrt och följs upp löpande, så det är viktigt att du trivs med att arbeta strukturerat och effektivt.
Flexibel schemaläggning
Du kommer att arbeta flexibelt under veckorna med båda dags och kvällspass.
Vi erbjuder
2 dagars betald utbildning
Lön enligt GFL
Gratis parkering
Arbetskläder och skyddsskor
Start i april
Vi söker dig som
Har goda kunskaper i svenska
Är flexibel och tillgänglig för varierande arbetstider
Trivs i en fysiskt aktiv roll
Är noggrann och bekväm med att arbeta mot uppsatta mål
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
OM JOB&TALENT
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare - snabbt, transparent och tillgängligt för alla. Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över - inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat. Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148)
Järnvägsgatan 55
)
252 25 HELSINGBORG
