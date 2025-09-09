Heltidsjobb som lagermedarbetare till Martin & Servera - Enköping
2025-09-09
Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare på Martin & Serveras lager i Enköping kommer ditt jobb att övervägande bestå av orderplock utav livsmedel. Detta innebär att det är ditt ansvar att med hjälp av truck plocka ihop beställningar på burar samt pallar, och sedan sammanställa dessa för leverans till kunder.
Vi plockar livsmedel som går ut till Sveriges restauranger och storkök, allt från alkohol, torrvaror, kött och grönsaker. Arbetet kan därför också ske i olika temperaturer.
Vi plockar livsmedel som går ut till Sveriges restauranger och storkök, allt från alkohol, torrvaror, kött och grönsaker. Arbetet kan därför också ske i olika temperaturer. För att trivas med dina kommande arbetsuppgifter är det viktigt att du har god förmåga att arbeta effektivt och att du har en flexibel inställning. Vi tror även att du bör trivas med ett aktivt arbete för att trivas hos Martin & Servera, då arbetsuppgifterna innebär en hel del fysisk aktivitet.
ArbetstiderArbetstiderna för den här tjänsten kommer vara förlagda både dag och kväll. Primärt arbetar vi mycket kvällspass 14:45-23:30. Tjänsten avser heltid, måndag till fredag.
Tjänsten innefattar en visstidsanställning på 6 månader, där du kommer att vara anställd hos oss på Job&Talent. Efter det finns stora chanser att bli direkt övertagen av vår kund Martin & Servera.
Tjänsten inleds med två veckors betald upplärning. Här får du även en truckutbildning, om du inte har truckkort sedan tidigare.
Start för tjänsten är omgående.
Personliga egenskaper/kvalifikationerSom orderplockare behöver du vara driven och ha förmågan att hela tiden hålla tempo och fokus uppe. Det krävs stor noggrannhet då ett felplock får direkta konsekvenser för kunderna. Du bör även vara i god fysisk form då det förekommer tunga lyft och arbetet sker i ett högt tempo.
Eftersom utbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket bra.
Erfarenhet av lagerarbete är meriterande, men inget krav.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att kandidaten inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Vikt kommer även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Om ossStoresupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Både vi på Job&Talent och Martin & Servera tror på mångfald och du kommer arbeta nära människor och chefer i alla åldrar och kön. Respekt för varandra oavsett bakgrund är viktigt för att alla ska få en så bra arbetsmiljö som möjligt. Ersättning
