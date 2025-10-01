Heltidsjobb som lagermedarbetare hos Dagab - Hisings Backa
Arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos Dagab är dina huvudsakliga arbetsuppgifter orderplock av livsmedel på pall. Arbetet sker med hjälp av truck.
Livsmedelsprodukterna plockas på olika avdelningar med olika temperaturer, en färskavdelning (+ 4 grader), en kolonialavdelning (rumstemperatur) och en frysavdelning (- 26 grader).
I tjänsten ingår att hantera alla sorters livsmedel.
Arbetstider
Du kommer Dagtid och arbetspasset är förlagt till cirka kl. 06.00 - 15.00.
Tjänsten avser heltid. Du kommer arbeta både vardagar och helger.
För att trivas i denna tjänst är det av stor vikt att du är flexibel och kan jobba under både vardagar och helger.
Arbetet inleds med två veckors utbildning som sker på heltid måndag-fredag.
Personliga egenskaper/kvalifikationer
Vi söker dig som
Tycker om att arbeta fysiskt då många och tunga lyft förekommer.
Har ett sinne för ordning och noggrannhet.
Trivs att arbeta i högt tempo.
Gillar att jobba mot mål.
Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper
Meriterande:
Tidigare erfarenhet av lagerarbete
Truckkort
Eftersom truckutbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska behöver du behärska svenska språket bra.
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Dagab är en del av Axfood koncernens verksamhet som bedriver handel med dagligvaror inom detalj- och partihandeln i Sverige. Detaljhandeln drivs genom de egenägda kedjorna Willys, Hemköp och Axfood Snabbgross. Totalt har Axfood 274 egna butiker och cirka 1 100 samverkande butiker. Dagab Inköp & Logistik ansvarar för att Axfoods sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt för koncernens kedjor och externa affärskunder. Axfoodkoncernen arbetar ständigt med att effektivisera varuflödet från sortiment och inköp till lagerhantering och distribution.
Om oss
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Är du intresserad utav tjänsten ansöker du via denna sida, vi tar inte emot ansökningar via mejl.
