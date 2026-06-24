Heltidsjobb på lager - bli vår nästa stjärna.
Pokayoke AB / Lagerjobb / Jönköping Visa alla lagerjobb i Jönköping
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om tjänsten
Vi söker nu engagerade medarbetare för heltidsarbete med omgående tillsättning.
Vi söker dig som vill arbeta i en lagerverksamhet med varierande arbetsuppgifter. Har du erfarenhet av plock och pack samt administrativt arbete är det ett plus, men vi ser även positivt på erfarenhet från exempelvis butik eller restaurang.
Arbetet är förlagt dagtid 07.00-16.00 , måndag till fredag.Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer främst bestå av plock och pack i autostore, truckkörning, returhantering samt vissa administrativa uppgifter.
Vad vi söker
Vi lägger stor vikt kring dina personliga egenskaper. Därför söker vi dig som vill växa tillsammans med oss och bidra till att kunden får bästa möjliga stöd i den dagliga verksamheten. Samarbete är en viktig del av vårt arbetssätt och vi tror på att nå våra mål genom ett starkt lagarbete. Kvalifikationer
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Körkort
• Truckkort A och B
• Erfarenhet av Autostore
• Erfarenhet av returhantering
• Erfarenhet från butik
• Erfarenhet av administrativt arbete
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
(org.nr 559354-2128), https://pokayoke.se/
Östra storgatan 9 (visa karta
)
553 20 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Ida Delic id@pokayoke.se Jobbnummer
9977324