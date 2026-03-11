Heltidsjobb på lager - bli en del av vårt team.
2026-03-11
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Nässjö
, Haninge
, Värnamo
, Borås
Vi söker nu fler härliga medarbetare på heltid för omgående start.
Perfekt för dig som är sugen på nya utmaningar med stora möjligheter att utvecklas.
Vi har flera olika tjänster att tillsätta och även om vi älskar effektiva plockare och skjutare så ser vi positivt på att du har andra erfarenheter som tex butiksarbete eller restaurang.
Arbetstiderna är dagtid måndag till fredag och kvällstid söndag till torsdag.
Detta är ett långsiktigt uppdrag på 100% och anställningen är 6 månader visstid.Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du främst att arbeta med plock och pack i en autostore eller med truck samt returhantering.
Vad vi söker
Vi lägger stor värdering kring dina personliga egenskaper. Du som söker vill växa tillsammans med oss hos kunden och hjälpa dem på bästa sätt med den dagliga produktionen.
Vi jobbar i Team och tillsammans når vi uppsatta mål!
Skriv gärna i ditt personliga brev om dina tidigare erfarenheter, din truckvana samt varför du skulle vara rätt kollega för oss!Kvalifikationer
• God svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Körkort
• Truckkort
• Erfarenhet av Autostore
• Erfarenhet av returhantering
• Erfarenhet från butik
Om Pokayoke
Pokayoke är ett kompetensbolag inom logistik med bemanning som kärnverksamhet. Vi består av logistikspecialister och med vår långa erfarenhet i branschen finns det inte en logistikutmaning vi inte stått inför. Detta är en kunskap vi nu vill dela med oss av. Ersättning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Pokayoke AB
