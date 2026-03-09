Heltidsarbete inom lager till globalt förpackningsföretag, start omgående
Lagerjobb / Lund
2026-03-09
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som lagermedarbetare kommer du att arbeta med plock och packning på ett lager som hanterar reservdelar. Utifrån order kommer du att plocka och packa reservdelar som skeppas till kunder runt om i världen. Order hanteras via datorsystem och det är ditt viktigaste arbetsverktyg. Vår kund är ett globalt förpackningsföretag med säte i Lund.
Arbetstiderna är förlagda på vardagar på 2-skift med arbetstider 06.00-14.00 och 14.00-22.00 och tjänsten är en heltidstjänst.
I din roll som lagermedarbetare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Packa reservdelar efter order.
Start: Omgående
Omfattning: Heltid
Om dig
Vi söker dig som vill jobba inom lagerverksamhet, och som har tidigare erfarenhet av lager och produktion. Vidare ser vi att du är självgående och ansvarstagande. Du värdesätter noggrannhet och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. Du gillar att jobba mot uppsatta mål och att överträffa förväntan.
Viktigt för tjänsten är:
• Noggrannhet
• Ansvarstagande
• Meriterande med tidigare lagervana och truckkort.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Observera att en bakgrundskontroll kommer att utföras innan eventuell anställning.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare:
Sarah Hallberg via sarah.hallberg@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Vi tar inte emot ansökningar via mail.
Ersättning
Fast lön
National Recruiter
Sarah Hallberg Sarah.Hallberg@adecco.se Jobbnummer
9784444