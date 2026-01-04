Heltidsarbete inom förskola och skola i Boden!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Barnskötarjobb / Boden
2026-01-04
Är du intresserad av barns utveckling och lärande? Söker du ett heltidsarbete där du får arbeta med barn i olika åldrar? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!
I förskolan möter du barn som är mellan 1 och 6 år. Du arbetar tillsammans med förskollärare, barnskötare och specialpedagoger och skapar en inspirerande och trygg miljö för barnens lärande och utveckling.
I grundskolan, förskoleklass upp till årskurs 9, kommer du att arbeta med elever i åldrarna 6-16 år och ta ansvar för att leda och genomföra lektioner på egen hand, vilket kräver både flexibilitet och professionalitet. Du kommer att vara en viktig del av ett team bestående av lärare, fritidspedagoger, förskollärare och specialpedagoger för att säkerställa en inkluderande och stimulerande lärandemiljö för eleverna.
Uppdraget innebär att du kommer bli anställd av StudentConsulting och arbeta som konsult i Boden kommuns förskolor, grundskolor och fritidshem. Arbetstiderna är förlagda vardagar, dagtid.
DETTA SÖKER VI
För att vara framgångsrik i rollen ser vi gärna att du:
• Är lugn, stabil och har en hög ansvarskänsla.
• Har god förmåga att skapa och upprätthålla professionella relationer med såväl barn som vuxna.
• Är tydlig i din kommunikation och har förmåga att sätta gränser på ett respektfullt och konsekvent sätt.
• Uppträder som en god förebild, följer gällande riktlinjer och uppvisar gott omdöme i alla situationer.
Meriterande kvalifikationer:
Dokumenterad erfarenhet eller utbildning inom förskola eller skola.
B-körkort, då vissa arbetsplatser är belägna utanför centrala Boden.
För att arbeta i skola och förskola krävs ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Du kan ansöka om detta via länken nedan:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Observera att det nu är möjligt att få utdraget skickat till sin digitala brevlåda.
Låter det här som rätt möjlighet för dig?
Ansök redan idag! Intervjuer och urval sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Kyrkgatan 24 (visa karta
)
961 34 BODEN Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Sandra Karlsson sandra.karlsson@studentconsulting.com Jobbnummer
9668367