Heltidsarbetare sökes för Postnord TPL inför kommande behov!
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Lagerjobb / Ljungby Visa alla lagerjobb i Ljungby
2026-02-18
Är du en ambitiös och engagerad person som söker ett heltidsjobb? Då är detta möjlighet för dig! Ta chansen att arbeta som terminalarbetare på Postnord TPL i Ljungby!
PostNord TPL är den snabbast växande och den ledande tredjepartslogistikoperatören i Sverige och Norden. På arbetsplatsen förekommer det returhantering, du blir därför del av en arbetsplats där din noggrannhet i kombination med din förmåga att vara effektiv kommer väl till pass. Du kommer till en terminal med engagerade medarbetare, där det är högt till tak, god stämning i arbetslaget och möjlighet att utvecklas inom företaget.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting men uthyrd till vår kund. Du jobbar skift, varannan vecka FM (06:15-14:51) och EM (15-00.00 & 15-20.30 på fredagar).
Uppdraget förväntas börja i slutet av mars.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som är nyfiken, lyhörd och ansvarsfull samt trivs med att arbeta i team. Att kunna arbeta efter uppsatta mål är viktigt, liksom förmågan att snabbt anpassa dig till olika arbetsuppgifter. För att lyckas och trivas i rollen är det viktigt att du har en hög servicenivå och är villig att utvecklas.
Arbetet är fysiskt lätt men kan inkludera truckkörning om du har rätt behörigheter. Truckkort är inte ett krav men det är meriterande. Vi ser gärna att du som söker har B-körkort och tillgång till bil.
Ytterligare krav är:
• Anmärkningsfritt belastningsregister
• Goda kunskaper i Svenska
Känner du att detta är rätt tjänst för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Bergvägen 3 (visa karta
)
341 32 LJUNGBY Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Isabel Sigfridsson Perea vaxjo@studentconsulting.com Jobbnummer
9749818