Heltidsanställd parkeringsvakt till Uppsala med utgångspunkt norra Stockhol
Smart Parkering Sverige AB / Säkerhetspersonalsjobb / Stockholm Visa alla säkerhetspersonalsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smart Parkering Sverige AB i Stockholm
, Huddinge
, Järfälla
, Sollentuna
, Norrköping
eller i hela Sverige
Smart Parkering Sverige AB har idag hand om parkeringsövervakning, drift och förvaltning av garage och parkeringsanläggningar. Detta gör vi på uppdrag av fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och förvaltningsföretag. Vi tillhandahåller smarta skräddarsydda digitala och miljövänliga lösningar samt marknadens kundvänligaste plattform. Vi är verksamma på flera orter runt om i landet med ett huvudkontor i Stockholm.
Med miljö och teknik i fokus skapar vi framtidens parkering!
Tjänsten
Vi söker nu en parkeringsvakt till vårt uppdrag i Uppsala med utgångspunkt på vårt kontor i norra Stockholm (Järfälla). Arbetet är förlagt dagtid 08-17.00 måndag till fredag men kan komma att ändras vid behov. Att arbeta som parkeringsvakt kännetecknas av "frihet under ansvar" där man självständigt bevakar våra kunders anläggningar för att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i boendemiljöer.
Du kommer att vara anställd i Stockholm och arbetet kan medföra pass på andra delar av regionen. Publiceringsdatum2026-02-16Dina arbetsuppgifter
• Bevaka anläggningar med bil och till fots.
• Kontrollera att parkeringsregler efterlevs.
• Säkerställa att korrekt och tydlig skyltning finns inom området.
• Utfärda kontrollavgifter vid överträdelser.
• Hjälpa parkörer på plats med parkeringsrelaterade frågor.
• Hjälpa parkörer på plats med frågor gällande våra digitala tjänster.
Vi tror att du har en positiv attityd, känsla för noggrannhet, är duktig på att kommunicera med andra människor och har skinn på näsan. Vidare ser vi att du har lätt för att upprätthålla god ordning och reda, själv kan planera och organisera ditt arbete och har en känsla för kvalitet. Smart Parkering Sverige AB är ett växande bolag vilket innebär att du kommer få vara med på en intressant utvecklingsresa.Kvalifikationer
• Innehaft manuellt B-körkort i minst 4 år
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet som parkeringsvakt eller inom bevakning
Vi söker dig som är:
• Serviceinriktad
• Självständig och ansvarstagande
• Lugn och saklig i ditt bemötande
• Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar, arbetstider och mycket utomhusarbete
Anställning:
Start är enligt överenskommelse och inleds med en provanställning på 6 månader. Arbetet börjar med en internutbildning på ca en till två veckor inom de lagar och regler som gäller för parkering och skyltning (tomtmark). I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister. Lön och anställningsvillkor utgår enligt kollektivavtal.
Lönen som nyanställd är 26 243 kr per månad.
I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och av att vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB.
Urval:
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Välkommen med din ansökan!
Frågor?
Kontakta rekryteringsteamet via rekrytering@smartp.se
Ansökningar tas enbart emot via formuläret. Övrig information
Vi väljer att självständigt tillhandahålla denna rekryteringsprocess, rekryterare och annons säljare undanbedes. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Parkering Sverige AB
(org.nr 559049-0628) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9746141