Heltidsanställd parkeringsvakt för uppdrag på flera orter, med utgångspunkt
Smart Parkering Sverige AB är ett framåtsträvande och innovativt parkeringsbolag som erbjuder moderna parkeringslösningar. Vi tror på att interaktionen mellan människor och teknik kan göra underverk! TjänstenVi söker nu fler kollegor till våra uppdrag i region Öst för att fortsätta utvecklingen av parkeringsbranschen. Arbetet som parkeringsvakt kännetecknas av "frihet under eget ansvar" där man självständigt bevakar våra kunders anläggningar för att främja trafiksäkerheten, öka framkomligheten och förbättra trivseln i boendemiljöer.Du kommer att vara anställd och utgå från vårt kontor i Norrköping och arbetet kommer att medföra pass på andra delar av regionen såsom Norrköping med omnejd, Linköping, Örebro, samt närliggande orter. Du kommer till exempel att: Att bevaka anläggningar med bil och till fots.
Kontrollera att parkeringsregler efterlevs.
Säkerställa att korrekt och tydlig skyltning finns inom området.
Utfärda kontrollavgifter vid överträdelser.
Hjälpa parkörer på plats med parkeringsrelaterade frågor.
Hjälpa parkörer på plats med frågor gällande våra digitala tjänster.
Vi tror att du har en positiv attityd, känsla för noggrannhet, är duktig på att kommunicera med andra människor och har skinn på näsan. Vidare ser vi att du har lätt för att upprätthålla god ordning och reda, själv kan planera och organisera ditt arbete och har en känsla för kvalitet. Smart Parkering Sverige AB är ett växande bolag vilket innebär att du kommer få vara med på en intressant utvecklingsresa. Kvalifikationer:Innehaft B-körkort i minst 4 år
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska
Gymnasiekompetens
MeriterandeTidigare erfarenhet som parkeringsvakt
Tidigare erfarenhet inom bevakning
För att trivas tror vi att du är:Serviceinriktad
Självständig och ansvarstagande
Lugn och saklig i ditt bemötande
Flexibel, arbetet innebär varierande arbetsdagar, arbetstider och mycket utomhusarbete
AnställningTjänsten är på heltid och förläggning är på dagtid, kvällstid och natt under årets samtliga dagar. Start enligt överenskommelse och anställningen påbörjas med en provanställning på 6 månader.Arbetet börjar med en internutbildning på ca en till två veckor inom de lagar och regler som gäller för parkering och skyltning (tomtmark). I samband med anställning begärs utdrag från polisens belastningsregister. Lön och anställningsvillkor utgår enligt kollektivavtal. Lönen som nyanställd fr 1/6-26 är 27004 kr I övrigt tror vi att du drivs av att göra ett gott arbete och av att vara en god representant för Smart Parkering Sverige AB. Urval:Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Välkommen med din ansökan!
Kontaktar ansvarig rekryterare via rekrytering@smartp.se
Övrigt: Vi väljer att självständigt tillhandahålla denna rekryteringsprocess, rekryterare och annons säljare undanbedes.
Sista dag att ansöka är 2026-05-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smart Parkering Sverige AB
(org.nr 559049-0628)
Koppargatan 6 (visa karta
)
602 23 NORRKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Senad Hamula senad.hamula@smartp.se 0726012630
