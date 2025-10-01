Heltid som lagermedarbetare på kolonialavdelningen hos Dagab - Göteborg
Marketpeople AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-10-01
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marketpeople AB i Göteborg
, Kungälv
, Kungsbacka
, Alingsås
, Stenungsund
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-10-01Om tjänsten
Vi söker dig som är ute efter ett välbetalt heltidsjobb, i en stabil bransch, med goda möjligheter till att påverka din egna framtid. Som lagermedarbetare på kolonialavdelningen på Dagabs centrallager i Göteborg spelar du en avgörande roll i att maten kommer fram - i rätt tid och med rätt kvalitet - till bland annat Willys, Hemköps och Tempos butiker runt om i hela landet. Det är ett viktigt uppdrag där din insats gör skillnad varje dag.
Saknar du truckkort? Inga problem, det får du på köpet! Arbetet sker primärt på kolonialavdelningen. Det innebär att du i förstahand kommer att arbeta i "rumstemperatur" men arbete på andra tempererade avdelningar där det är +4 grader respektive -26 grader kan förekomma. Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos Dagab är de huvudsakliga arbetsuppgifterna:
Plocka och packa orders - Du färdigställer ordrar enligt butikernas beställningar. Arbetet sker med hjälp av truck och pick-by-voice (ett röststyrt plocksystem som hjälper dig plocka rätt).
På sikt kan även andra arbetsuppgifter bli aktuella.
Arbetstider
I denna roll arbetar du antingen dagskift under vardagar, du jobbar också varannan lördag och är då istället ledig en vardag.
Arbetstid dagskift: 06:00 - 14:45
Anställningsform
Anställningen är en tillsvidareanställning direkt hos Dagab med sedvanlig provanställning i 6 månader.
Start för tjänsten
Start för tjänsten 3/11. Tjänsten startar med två veckors utbildning för att du skall få alla förutsättningar för att komma in bra i arbetet & på arbetsplatsen
Adress till arbetsplats
Exportgatan 53, 422 46 Hisings Backa
Om Dagab
Dagab skapar, lagerhåller och levererar sortimentet till Axfoodkoncernens kedjor såsom bl.a. Hemköp, Willys, City Gross, Snabbgross, Urban Deli och Apohem. Vi utvecklar också egna varumärken, bl.a. Garant, Eldorado och Såklart.
Krav och egenskaperKrav Du ska vara fyllda 18 år
God svenska i tal och skrift
Ovana arbetstider passar dig (även helgjobb förekommer)
Meriterande Truckkort A1-4
Arbetslivserfarenhet från lager, logistik eller liknande
Tidigare erfarenhet av fysiskt arbete
Positivt om du varit eller är aktiv inom någon idrott
Egenskaper
Du har en positiv inställning och gillar att ta ansvar, oavsett om det handlar om att respektera tider, hålla god kvalitet eller nå uppsatta mål. Du är bekväm i att följas upp på din prestation och motiveras av att få ett tydligt kvitto på ett väl utfört jobb.
För att du ska trivas i rollen krävs en god fysik och att du tar hand om din hälsa, detta då du utför upprepade lyft så det är viktigt att du arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och uppskattar att hålla igång kroppen. Din förmåga att samarbeta och bidra till en god stämning i gruppen är viktig - oavsett olikheter i perspektiv, kultur, bakgrund eller språk. Du behöver också trivas i att arbeta självständigt på lagret, då du rör dig över stora ytor med begränsade sociala kontakter när du utför dina arbetsuppgifter. Vikt läggs även vid övriga personliga egenskaper.
Lön/förmåner
Lön: Enligt kollektivavtal och här följs lager och e-handelsavtalet. Förmån:
Möjlighet att nyttja Dagabs välutrustade gym kostnadsfritt.
Möjlighet att nyttja Dagab personalbutik med mycket förmånliga priser.
Rekryteringsprocessen
Du behöver söka via annonsen. Vid ansökan får du genomföra AI-intervju med Hubert som är första steget i rekryteringsprocessen. Nästa steg kommer vara en juridisk bakgrundskontroll via Fortcheck. Därefter genomförs referenstagning digitalt med hjälp av Refensa. Efter denna digitala process är nästa steg för de kandidater som går vidare en gruppintervju på plats hos Dagab.
Slumpvisa drogtester utförs på arbetsplatsen. Tjänsterna kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Om Marketpeople
Hemsida: www.marketpeople.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marketpeople AB
(org.nr 559420-3167) Arbetsplats
Marketpeople Kontakt
Henrik Korén henrik@marketpeople.se Jobbnummer
9536204