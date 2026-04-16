Heltid Säljare| Fast schema fördelat på dagtid, kvällar och helger
Bröderna Flytt växer och söker nu en hungrig, strukturerad och resultatinriktad säljare som vill vara med och driva affären framåt.
Det här är inte ett jobb för någon som bara vill "svara lite på mejl". Vi söker dig som gillar tempo, gillar människor och framför allt gillar att göra affärer.
Hos oss hjälper du kunder att hitta rätt lösning för sin flytt, samtidigt som du jobbar aktivt med att öka avslut, skapa trygghet i köpprocessen och ge kunden en riktigt bra upplevelse från första kontakt.
Om rollen
Som säljare hos Bröderna Flytt arbetar du med inkommande leads och uppsökande sälj mot företag. Din uppgift är att snabbt förstå kundens behov, guida dem rätt och se till att så många relevanta förfrågningar som möjligt blir till affär.
Du kommer bland annat att:
kontakta inkomna leads snabbt och professionellt b2c/b2b
följa upp offerter sanbbt och driva affärer till avslut
hjälpa kunder att välja rätt upplägg utifrån behov och budget
arbeta aktivt med merförsäljning av exempelvis packning, städ, magasinering och tilläggstjänster
Kontakta företag med löpande uppföljning
Vad du får hos oss
Hos Bröderna Flytt blir du en del av ett företag med högt tempo, stark lagkänsla och stora ambitioner. Vi bygger långsiktigt och vill ha människor omkring oss som vill utvecklas, ta ansvar och växa tillsammans med bolaget.
Hos oss får du:
en viktig roll i ett växande bolag
tydliga arbetsuppgifter och högt eget ansvar
möjlighet att utvecklas inom försäljning och affär
ett team som bryr sig om kvalitet, tempo och resultat
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg i kunddialog, gillar högt tempo och inte backar för att ta initiativ. Du är van att ta ansvar för ditt resultat och förstår att bra försäljning handlar om både driv, lyhördhet och struktur.
Extra starkt meriterande
erfarenhet av telefonförsäljning, kundservice eller offertarbete
erfarenhet av B2C- eller B2B-försäljning
vana att jobba mot mål, KPI:er eller budget
erfarenhet av CRM-system eller liknande administrativa verktyg
Arbetstider
Tjänsten är på heltid med fast schema, där kvällar och varannan helg ingår.
Schemat är satt för att matcha kundernas efterfrågan och kan justeras över tid utifrån verksamhetens behov.
Det är därför viktigt att du är flexibel och förstår att försäljning ibland sker när kunderna faktiskt har tid att svara.
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Flytt AB
(org.nr 559224-3348)
9858377