Heltid Renhållningsförare C-kort Södra Stockholm
Jr Logistic AB / Fordonsförarjobb / Huddinge Visa alla fordonsförarjobb i Huddinge
2025-08-19
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jr Logistic AB i Huddinge
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
JR Logistic AB är ett auktoriserat bemanning och rekryteringsföretag med över 20 år i branschen. Våra ledord är Personlig Personal vilket för oss betyder att vi vill känna alla våra medarbetare så väl att vi kan skräddarsy varje uppdrag för att passa både kunden och medarbetaren på ett ultimat sätt. Vi vet att våra medarbetare är hjärtat i vår organisation och att det bara är genom dem som vi kan uppnå vårt mål att vara bäst.
Vi som driver företaget har många års erfarenhet av både transport och bemanning. Vi hjälper företag över hela stor Stockholm att bemanna en uppsjö av varierande uppdrag, med allt ifrån styckegodsdistribution, renhållning och kyl och frystransporter.
Det kommer att läggas stort fokus på dig som person. Du är inte bara JR Logistic's ansikte mot kund utan även kundens ansikte utåt. Att du är trevlig, punktlig och ansvarsfull ser vi som en självklarhet men vi uppskattar även medarbetare som samtidigt är initiativrika och serviceinriktade.
Gillar du nya utmaningar och personlig utveckling är JR Logistic platsen för dig.
Vi på JR Logistic söker chaufför med C behörighet för att jobba med främst körning av baklastare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: jobb@jrlogistic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jr Logistic AB
(org.nr 556664-6690)
142 50 SKOGÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jr Logistic AB Jobbnummer
9465863