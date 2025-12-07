Heltid Fullstackutvecklare till zample.com och testmottagningen.se
2025-12-07
Zample.com och Testmottagningen.se är två delar av ett innovativt bolag som förändrar hur vi ser på hälsovård genom digitala lösningar. Vi erbjuder avancerade hälsotester online och hjälper människor att få bättre insikt i sin hälsa genom data och analys. Vi är ett bolag i snabb tillväxt och söker nu en passionerad fullstackutvecklare som vill vara med och bygga framtidens digitala hälsoplattform.Dina arbetsuppgifter
Utveckla och underhålla vår digitala plattform för hälsotester, både front-end och back-end.
Arbeta med moderna teknologier för att skapa en sömlös användarupplevelse.
Samarbeta med produktteamet för att utveckla nya funktioner och förbättra befintliga lösningar.
Säkerställa hög säkerhet och prestanda för våra användare och deras data.
Delta i hela utvecklingscykeln - från koncept och prototyp till testning och lansering. Kvalifikationer
Minst 3 års erfarenhet som fullstackutvecklare.
Erfarenhet av moderna JavaScript-ramverk (t.ex. React).
Erfarenhet av backend-utveckling med Node.js.
Kunskaper i databashantering med MySQL.
Erfarenhet av att arbeta med molnbaserade tjänster (t.ex. Google Cloud).
Kunskap och erfarenhet av GIT för versionshantering.
Förmåga att arbeta med HTML och CSS för frontend-utveckling.
Stark förståelse för API-utveckling och integrationer, inklusive erfarenhet av att koppla till externa tjänster (t.ex. Klarna).
Kunskap om AI-utveckling, inklusive tekniker som RAG och Fine-tuning.
Intresse för användarupplevelse och design är ett plus.
Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
Erfarenhet av att arbeta i en snabbväxande miljö och att leverera lösningar under strikta deadlines.
Plus om du har tidigare erfarenhet av att arbeta med medicinska system.
Flytande svenska i tal och skrift är ett krav.
Vi erbjuder:
Du får vara med och forma en digital hälsoplattform i snabb tillväxt, där dina idéer och initiativ gör verklig skillnad.
Vi erbjuder flexibla arbetstider och möjlighet att arbeta på distans. Samtidigt värdesätter vi det personliga mötet - därför ser vi gärna att du kan vara på plats några dagar i veckan.
Vårt kontor ligger i mysiga, ljusa lokaler i Gamla stan i Stockholm, med närhet till kommunikationer och stadens utbud.
Konkurrenskraftig lön och förmåner som matchar din kompetens och ditt engagemang.
Tillgång till modern teknik och chansen att arbeta i projekt som gör konkret skillnad för människors hälsa och livskvalitet.
Vår rekryteringsprocess:
Vi granskar ansökningar och kallar in till intervjuer löpande. Under rekryteringsprocessen får du oftast genomgå två tester: ett personlighetstest och ett logiktest. Du blir inbjuden till minst två intervjuer, där du bland annat träffar produktteamet och delägare.
Sista dag att ansöka är 31 jan 2026 Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare 19Plus AB
(org.nr 556983-2750), https://www.zample.com/ Arbetsplats
zampleTM Jobbnummer
9632167