Heltid, främst dagtid vardagar, med hästtjej i Annedal - Bambi Ekonomisk Fören - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos Bambi Ekonomisk Fören

Bambi Ekonomisk Fören / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm2020-09-01Bambi ekonomisk förening är ett brukarkooperativ som sedan 1992 är specialiserade på verksamheter för barn, ungdomar och vuxna med omfattande funktionsnedsättningar. Idag kan vi erbjuda en unik kombination av tjänster och verksamheter, alla särskilt anpassade för just den här målgruppen. Kooperativet har utvecklats till ett modernt företag som administrerar personlig assistans och driver LSS-verksamheter. Företaget drivs inte primärt utifrån vinstintresse utan för att vi vill kunna erbjuda personligt utformat stöd och service till människor med omfattande funktionsnedsättningar och ett givande arbete och goda arbetsvillkor för våra medarbetare.Bambi söker en personlig assistent åt en glad och hästintresserad 27-årig tjej med bla. utvecklingsstörning och epilepsi. Hon bor i egen lägenhet i Annedal (Sundbyberg/Bromma) som hon delar med en väninna som också lever med personlig assistans.Vi söker en pigg, påhittig och uppmärksam person. Vardagar dagtid innebär arbetet att följa med till Daglig Verksamhet och motivera och stötta tjejen att delta i aktiviteter och socialt umgänge på D.V. På kvällar och helger hjälper man till att sköta hemmet, planera och laga måltider och följer med på fritidsaktiviteter mm.Du måste vara en pålitlig, stabil och lyhörd person med en utpräglad ansvarskänsla och stort tålamod. Du måste ha förståelse för den personliga assistentens roll. Du får inte vara pälsdjursallergisk eller rädd för hästar då tjejen rider och familjen har en hund. Det ingår också att följa med på simträning i badhus. Eftersom tjejen går själv men behöver stöd vid ex epilepsianfall så är det en fördel om du är över 170 cm lång.Erfarenhet av epilepsi är ett krav, och Tecken som stöd (TAKK) är en merit.Du blir del av ett härligt gäng med engagerade personliga assistenter och får delta på regelbundna assistentmöten och utbildningar tillsammans med dina kollegor! Vi ser gärna kvinnliga sökanden.Tjänsten: Föräldravikariat från oktober 2020, ca 9 månader med chans till förlängning. Assistans utförs dygnet runt och arbetspassen är långa. Arbetstider t ex kl 07.45-17.15, 08-19.30, kl 17-08. Aktiv assistans på natten. Minst 3 dgr sammanhängande ledighet per vecka på rullande schema. Inga helger på schema, men vi ser gärna att man kan jobba helger vid behov.Tillträde omgående med lång inskolning. Vi kommer löpande att kalla till intervju, och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.Välkommen med din ansökan!Individuell lönesättning. Fast månadslön med betalda semesterdagar. Kollektivavtal KFO-Kommunal.Bambi erbjuder inskolning, trygga anställningar, friskvård, handledning och kompetensutveckling.Kontakta Therese Westman på Bambi kansli om du har frågor om tjänsten: rekrytering@bambi.se Varaktighet, arbetstidHeltid 6 månader eller längre2020-09-01Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2020-09-08Bambi Ekonomisk Fören5341821