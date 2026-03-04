Heltid/Deltid: Ny stjärna till restaurang Karamellan på Drottningholm
2026-03-04
Heltid/Deltid med start omgående!
Vi söker dig med rätt drivkraft och glad energi!
Intervjuer hålls löpande tills vi hittar rätt person.
Är du vår nästa stjärna? Du har erfarenhet av att jobba på café- restaurang, är driven, tål stress samt kan strukturera och planera ditt arbete. Du kommer in med mycket energi och är inte rädd för att ta i.
Vi söker:
• Kassapersonal - här välkomnar du gästerna och tar emot deras beställningar. Du kan hantera espressomaskin och kan leverera finkaffe. Du kommer få möta gäster från hela världen, därför är engelska ett språk du talar obehindrat.
• Försäljning över disk
• Espressomaskin
• Hantering av bakverk & smörgåsar
• Servering
• Städ
• Foodrunner - du serverar mat, plockar disk, håller snyggt på bord i våra matsalar, håller även ordning på vår uteservering.
Vi söker dig som gillar service och att möta gästerna, är ansvarstagande och stresstålig samt bidrar med god energi.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av restaurangjobb, att du är van att bära tallrikar och gillar högt tempo. Du är en social person och har lätt för att arbeta i team.
Under säsongen förekommer event såsom stora sittningar, bröllop samt fester. Dessa är utmärkta tillfällen för att lära sig vad äkta serviceanda går ut på!
Vi har öppet dagtid, 10-17, schemalagd arbetstid varannan helg. Vid enstaka särskilda event förekommer även kvällsarbete.
Det är enkelt att ta sig hit kommunalt, endast 5 minuter från Brommaplan.
Är du rätt person för tjänsten? Tveka inte att höra av dig!
Maila in ditt CV samt personligt brev till jobb@karamellan.org
Sista dag att ansöka är 2026-04-03
