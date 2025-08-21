Heltid - Erfaren personlig assistent sökes till Kungsholmen, Stockholm
Administrare AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-08-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Administrare AB i Stockholm
Vi söker en seriös och fokuserad personlig assistent för anställning på heltid i Stockholms innerstad.
Den här assistansanvändaren behöver stöd och aktiv tillsyn dygnet runt och han kommunicerar med enstaka ord och kroppsspråk.
För att säkerställa att den här assistansanvändaren får en väl fungerande och trygg vardag behöver du ha gedigen erfarenhet av autism, vara varm och inkännande, samt följa framtagna arbetssätt och rutiner.
Du behöver vara strukturerad och du behöver förstå vad det innebär att hela tiden ha assistansanvändaren i fokus.
Du måste behärska det svenska språket fullständigt obehindrat då tydlig kommunikation är nödvändigt för detta arbete.
I arbetet ingår även att laga mat, städa och tvätta kläder.
Arbetstiden är förlagd till årets alla dagar dygnet runt.
Erfarenhet av arbetet som personlig assistent och / eller erfarenhet av autism är mycket meriterande.
Kunskap och tidigare erfarenhet av TBA och / eller lågaffektivt bemötande är extra meriterande.
Du kommer att få kontinuerlig handledning vilket innebär utmärkta möjligheter att utvecklas i yrkesrollen för att kunna bistå en person med autism.
Heltidstjänst: 40 timmar per vecka i genomsnitt
Tillträde: Enligt överenskommelse
Individuell lönesättning och kollektivavtal med Kommunal tillämpas.
Förutom CV behöver du bifoga ditt personliga brev. Skriv också hur gammal du är och i vilken kommun du bor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
Endast med e-post
E-post: e@administrare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Administrare AB
(org.nr 556920-2921) Arbetsplats
Lilla Essingen Jobbnummer
9468339