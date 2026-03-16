Helsingborgs Kulturskola söker vikarierande trumpedagog på 20%
Helsingborgs kommun / Pedagogjobb / Helsingborg Visa alla pedagogjobb i Helsingborg
2026-03-16
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Helsingborg? Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Helsingborgs kulturskola har sin huvudsakliga verksamhet på Dunkers kulturhus, men vårt uppdrag innebär också att finnas tillgängliga på andra platser i staden. På Dunkers kulturhus har vi fina ändamålsenliga lokaler samt närhet till det professionella kulturlivet i Helsingborg. Helsingborgs kulturskolas mission är ge barn och unga bildning och kunskap om konstnärliga processer och eget skapande så det berikar deras liv och bidrar till en ökad förståelse av sig själv och sin omvärld. Vi utgår från individens behov och har alltid invånarna i fokus. På Helsingborgs kulturskola har vi ett rikt och mångfasetterat utbud inom en mängd olika konstnärliga uttryck.Publiceringsdatum2026-03-16Dina arbetsuppgifter
I rollen som trumpedagog hos oss på Helsingborgs kulturskola kommer du att undervisa individuellt och i grupp. Du kommer främst erbjuda löpande kurser men även kortkurser, enklare workshops och prova på-verksamhet. I tjänsten ingår även viss administration samt kontakt med vårdnadshavare. Du ingår i ett arbetslag med 12 kollegor inom sång och band, som en av tre trum- och slagverkspedagoger. På Helsingborgs kulturskola arbetar vi med semestertjänst vilket innebär att verksamheten erbjuder lovaktiviteter. Större delen av vår verksamhet sker på eftermiddag och kväll och ibland förekommer även helgarbete.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Som anställd har du även möjlighet att nyttja upp till 3000 kronor per år för friskvård och motion.Kvalifikationer
Du har pedagogisk högskoleexamen med trummor eller slagverk som huvudinstrument. Du har erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar i trummor i olika genrer, enskilt och i grupp, såväl nybörjare som långt komna elever. Att tidigare ha undervisat på musik- eller kulturskola ser vi som en viktig erfarenhet.
Vi söker dig som har en kreativ och nyfiken inställning till trumundervisning. Du lyssnar in elevernas behov och önskemål och väver in dessa i din genrebreda undervisning. Du låter alla barn delta efter sin förmåga och utvecklar barns färdigheter och tilltro till sig själva. Du ska även ha en god förmåga att entusiasmera och inspirera, samt kunna stödja elever i deras musikaliska utveckling sett till både bredd och spets. Som kollega har du god samarbetsförmåga, tar egna initiativ, kommunicerar och uttrycker dig väl i tal och skrift samt har god digital kompetens inom administrativa verktyg. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, båda idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Som en del i denna rekrytering kommer vi begära in utdrag från belastningsregister. Du kan läsa mer på polisens hemsida. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-annan-verksamhet/
Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a. Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Anställningsform: Vikariat
Omfattning: 20%, förlagd till fredag
Tillträdesdatum: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Varaktighet: T.o.m. 2027-06-27
Antal tjänster: 1 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-115846".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Kungsgatan 11 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Avdelningschef
Klas Wounsch klas.wounsch@helsingborg.se
9800879