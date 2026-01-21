Helsingborgs Kulturskola söker pianopedagog - inriktning jazz på 40%!
Helsingborgs kommun / Gymnasielärarjobb / Helsingborg Visa alla gymnasielärarjobb i Helsingborg
2026-01-21
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Helsingborgs kommun i Helsingborg
, Klippan
eller i hela Sverige
Vill du vara med och göra skillnad för barn och unga i Helsingborg?
Välkommen med din ansökan redan idag!
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Dunkers kulturhus. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Helsingborgs kulturskola har sin huvudsakliga verksamhet på Dunkers kulturhus, men vårt uppdrag innebär också att finnas tillgängliga på andra platser i staden. På Dunkers kulturhus har vi fina ändamålsenliga lokaler samt närhet till det professionella kulturlivet i Helsingborg. Helsingborgs kulturskolas mission är ge barn och unga bildning och kunskap om konstnärliga processer och eget skapande så det berikar deras liv och bidrar till en ökad förståelse av sig själv och sin omvärld. Vi utgår från individens behov och har alltid invånarna i fokus. På Helsingborgs kulturskola har vi ett rikt och mångfasetterat utbud inom en mängd olika konstnärliga uttryck.Publiceringsdatum2026-01-21Dina arbetsuppgifter
Som pianopedagog hos oss på Helsingborgs kulturskola undervisar du individuellt och i grupp. Du kommer främst erbjuda löpande kurser men även kortkurser, workshops och prova på-verksamhet. I tjänsten ingår även viss administration samt kontakt med vårdnadshavare. Du ingår i ett arbetslag med piano- och gitarrpedagoger.
På Helsingborgs kulturskola arbetar vi med semestertjänst vilket innebär att verksamheten erbjuder lovaktiviteter. Större delen av vår verksamhet sker på eftermiddag och kväll, och ibland förekommer även helgarbete.Kvalifikationer
Du har konstnärlig och pedagogisk högskoleexamen med piano som huvudinstrument, inriktning jazz. Du har erfarenhet av att undervisa barn och ungdomar i piano enskilt och i grupp, såväl nybörjare som långt komna elever. Att tidigare ha undervisat på musik- eller kulturskola ser vi som en viktig erfarenhet. Det är meriterande att ha arbetat med genreöverskridande och/eller tvärkonstnärliga projekt.
Vi söker dig som har en kreativ och nyfiken inställning till pianoundervisning och gärna kan undervisa och ackompanjera i olika genrer, framför allt jazz. Du lyssnar in elevernas behov och önskemål och väver in dessa i din genrebreda undervisning. Du låter alla barn delta efter sin förmåga och utvecklar barns färdigheter och tilltro till sig själva. Du ska även ha en god förmåga att entusiasmera och inspirera, samt kunna stödja elever i deras musikaliska utveckling sett till både bredd och spets. Som kollega har du god samarbetsförmåga, tar egna initiativ, uttrycker dig väl i skrift och tal samt har god digital kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del i denna rekrytering kommer vi begära in utdrag från belastningsregister. Du kan läsa mer på polisens hemsida. Blanketter - skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden.
Vi kommer jobba löpande med urval så välkommen med din ansökan redan idag!
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 40%
Tillträdesdatum: 2026-02-23 eller enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädarehttps://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Facklig företrädare, Sveriges lärare
Gun Källström gun.kallstrom@helsingborg.se Jobbnummer
9697832