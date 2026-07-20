Helsingborgs Kulturskola söker administratör på 50%!
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2026-07-20
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Helsingborgs Kulturskola är i ett spännande utvecklingsskede och nu söker vi en administratör som vill vara spindeln i nätet för pedagoger, elever och vårdnadshavare!
Om arbetsplatsen
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Dunkers kulturhus. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Helsingborgs kulturskola har sin huvudsaklig verksamhet på Dunkers kulturhus, men vårt uppdrag innebär också att vi ska finnas tillgängliga på andra platser i staden. Vi möter varje vecka elever mellan 6-19 år som tar del av våra kurser, utbildningar och öppna verksamhet. Helsingborgs kulturskolas mission är att berika andra människors liv, vi ska vara en kulturskola i ständig utveckling och vara attraktiva, synliga och tillgängliga. Vi utgår från individens behov och har alltid invånarna i fokus. På Helsingborgs kulturskola har vi ett rikt och mångfasetterat utbud inom en mängd olika konstnärliga uttryck.Publiceringsdatum2026-07-20Dina arbetsuppgifter
I rollen som administratör på Helsingborgs Kulturskola kommer du att arbeta med vikariehantering, instrumentutlån och inköp som en naturlig del av det dagliga administrativa arbetet. Du stöttar pedagogerna i frågor kring vårt elevhanteringssystem Speedadmin, samordnar IT‐relaterade frågor inom verksamheten och ansvarar för samordning av våra prova‐på‐dagar i samverkan med grundskolan.
Du ansvarar för all fakturering utöver elevavgifter, diarieföring samt hantering av samarbetsavtal och överenskommelser med andra verksamheter, exempelvis inom skolans värld. Vidare ansvarar du för pedagogernas instrumentersättning och stöttar vid behov i schema‐ och bemanningssystemet Medvind.
I rollen fungerar du som ett administrativt stöd för både vårdnadshavare och pedagoger och bidrar till att vardagen fungerar smidigt. Du arbetar nära samordnare och verksamhetskoordinator och ingår i kulturskolans administrativa team.
Arbetstiderna är förlagda till kontorstid, huvudsakligen under förmiddagar, och omfattar 4–5 dagar per vecka.Kvalifikationer
Slutförd eftergymnasial utbildning
Dokumenterad erfarenhet av administrativt arbete
Erfarenhet av diarieföring inom offentlig sektor
Mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
God digital kompetens och vana att arbeta i olika administrativa system
Meriterande
Erfarenhet av administrativt arbete inom kulturskola eller liknande verksamhet
Erfarenhet av att arbeta i elevadministrativt system, exempelvis Speedadmin
Erfarenhet av samverkan med skolverksamhet eller andra externa aktörer
Som person tar du ansvar för dina arbetsuppgifter från ax till limpa. Du är noggrann, effektiv och har förmåga att både arbeta detaljorienterat och samtidigt se verksamheten ur ett helhetsperspektiv. Du arbetar proaktivt och strukturerat, och känner arbetstillfredsställelse i att inte enbart administrera utan också följa upp, analysera och bidra med förslag till utveckling av arbetssätt och rutiner.
Du har ett starkt service‐ och invånarperspektiv, trivs med att stödja både interna och externa kontakter och bidrar till ett professionellt och tillmötesgående bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsfrågor och lägger stor vikt vid dessa i urvalsarbetet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Sista dag att ansöka är 260805
Anställningsform: Vikariat fram till 270630
Omfattning: 50%
Tillträdesdatum: 261101
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller yrkeslegitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor. Innan anställning kommer vi göra en kontroll av medborgarskap. Du kommer behöva uppvisa pass, nationellt ID-kort eller personbevis. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du även styrka ett giltigt arbetstillstånd eller att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd enligt Utlänningsförordningen 6 kap. §13a. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken. Fackliga företrädare https://intranat.helsingborg.se/hr/samverkan-och-delaktighet/fackliga-foretradare/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se/
Stortorget 17 (visa karta
)
251 89 HELSINGBORG Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Facklig företrädare, Vision
Karin Linde karin.linde@helsingborg.se Jobbnummer
10007253