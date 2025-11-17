Helleborusskolan Täby söker vikarierande NO och matematiklärare till hög...

Cedergrenska AB / Grundskollärarjobb / Täby
2025-11-17


Visa alla grundskollärarjobb i Täby, Vallentuna, Upplands Väsby, Danderyd, Sollentuna eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Cedergrenska AB i Täby, Danderyd, Solna, Österåker, Stockholm eller i hela Sverige

Vi söker dig som är utbildad lärare i NO och matematik till högstadiet. Vi vill att du har erfarenhet av elever inom autismspektrum - att du har lätt att anpassa dig till olika situationer - klarar utmaningar - har förståelse för att elever tänker olika och har olika sätt att lära sig på - har bra social kompetens - är flexibel både i tanke och handling.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tjänsten innebär att ansvara för undervisningen och upplägg av lektioner och tillsammans med resurspedagog genomföra undervisning av elever med diagnos inom NPF/autismspektrum.
Tillträde fr.o.m 15/12 2025
Vikariat fram t.om 18/6 2026

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Cedergrenska AB (org.nr 559144-0697)

Kontakt
Kristoffer Fahlberg
kristoffer.fahlberg@helleborusskolan.se

Jobbnummer
9607211

Prenumerera på jobb från Cedergrenska AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Cedergrenska AB: