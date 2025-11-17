Helleborusskolan Täby söker vikarierande NO och matematiklärare till hög...

Vi söker dig som är utbildad lärare i NO och matematik till högstadiet. Vi vill att du har erfarenhet av elever inom autismspektrum - att du har lätt att anpassa dig till olika situationer - klarar utmaningar - har förståelse för att elever tänker olika och har olika sätt att lära sig på - har bra social kompetens - är flexibel både i tanke och handling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Tjänsten innebär att ansvara för undervisningen och upplägg av lektioner och tillsammans med resurspedagog genomföra undervisning av elever med diagnos inom NPF/autismspektrum. Tillträde fr.o.m 15/12 2025 Vikariat fram t.om 18/6 2026