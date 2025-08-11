Helikopterflottiljen söker operationsjuksköterska till lätt kirurgisk grupp
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Helikopterflottiljen är Försvarsmaktens samlade resurs för utbildning och vidmakthållande av Sveriges militära helikopterförband. I vårt förband ingår enheter med specifika arbetsuppgifter som bland annat logistik, lednings-/sambandstjänst, markförsvar, flygtjänst,sjukvårdstjänst samt räddning och fältarbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som operationssjuksköterska på traumatroppen kommer du att arbeta som en del i framskjuten förmåga tillsammans med två kirurger, en anestesiolog sam en anestesisjuksköterska där ni tillsammans kommer jobba mestadels med traumaomhändertaganden. Detta ställer höga krav på personalen då du ska kunna verka i varierande miljö och på olika plattformar. Miljöfaktorerna tillsammans med det kliniska arbetet är en utmaning. I arbetsuppgifterna ingår att: lösa uppgifter som operationssjuksköterska inom traumaomhändertagandet samt vara med och upprätta enheten (gruppering). I tjänsten ingår utbildning både som elev och instruktör inom både sjukvård och grundläggande soldatkunskaper.
Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom operation samt minst två års arbetslivserfarenhet inom området. Kunskaperna skall vara aktuella.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
• Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS.
• B-körkort.
Personliga egenskaper
Du måste kunna arbeta i grupp men också självständigt under svåra fysiska och psykiska förhållanden. Du är en problemlösare med god analytisk förmåga. Du är beredd på att tjänstgöra både nationellt och internationellt. Du ska ha en vilja och motivation att utvecklas samt att utveckla andra. Flexibilitet är ledande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer vår värdegrund via vår hemsida.).
Önskvärda meriter
• Fullgjord värnplikt, Grundläggande Militär Utbildning eller Grundläggande Soldatutbildning
• Tidigare militär utlandstjänstgöring
• Genomförd kurs DSTC, ATLS, PHTLS, TNCC eller likvärdiga kurser
• Genomförd A-HLR-utbildning
• Utbildning i eller erfarenhet av att utbilda andra
• Erfarenhet av traumaomhändertagande samt erfarenhet av prehospitalt- och/eller katastrofarbete

Publiceringsdatum
2025-08-11

Övrig information
Som deltidstjänstgörande i Försvarsmakten behåller du din civila arbetsgivare som huvudarbetsgivare men tjänstgör hos oss tidvis. Med befattningen följer skyldigheten att krigsplaceras samt att delta i utbildning och övning i krigsorganisationen. I befattningen ingår också internationell tjänstgöring. Arbetet innebär stor variation i både uppgifter och miljö. I tjänsten ingår fysisk träning på arbetstid. Vi erbjuder dig ett arbete som är utvecklande och utmanande både fysiskt och psykiskt. Arbetet innebär en stor variation i både arbetsmiljö och uppgifter. Om du saknar militär bakgrund kommer du få genomföra en Grundläggande Soldatutbildning (GSU). Godkänd GSU krävs för anställning.
• Typ av anställning: Tillsvidare anställning med tidvis tjänstgöring enligt Officersförordningen 20§, provanställning på sex månader tillämpas.
• Arbetsort: Linköping
• Tillträde: Efter överenskommelse
• Lön: Individuell lönesättning
Upplysningar om tjänsten lämnas av: Stabsläkare Fredrik Bäckström, Mob:073-4477896, fredrik.backstrom@mil.se
, Tf C Sjukvårdspluton, Johan Lundgren Kenttä. Vxl: 013-283000 johan.e.lundgren@mil.se
Om rekryteringsprocessen: Maria Sääf Westin, HR FömedC, tel:070-569 23 38, maria.saaf@mil.se
Urval och intervjuer: Urval sker under v 537. Intervjuer och tester kommer att genomföras under v 546. Slutligt urval sker under v547
Fackliga företrädare:
Officersförbundet OFR/O, Mats Häggström
Försvarsförbundet OFR/S, Christoffer Willers
SACO, Annelie Helmersson
SEKO, Urban Hellqvist
Samtliga företrädare nås vi växeln på 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 20250809. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-08

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare

Försvarsmakten
Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9451731