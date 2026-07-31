Helikopterflottiljen söker logistikbefäl till flottiljstaben A4
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2026-07-31
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Helikopterflottiljens stab är en del av krigsförbandet 3.flygflottiljen. A4 är en av avdelningarna med ansvar för logistik för hela Helikopterflottiljen som har verksamhet i Linköping, Luleå, Ronnyby samt Kvarn. Avdelningen består av både yrkesofficerare och civila med inriktning logistik, förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst, sjukvård, miljö samt infra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som Logistikbefäl på A4 arbetar du med att stödja Helikopterflottiljens enhets- och funktionschefer i frågor rörande logistik och materieltjänst. Vidare deltar du i stabsarbete och beredning av små och stora projekt och uppgifter. Uppgifterna är ofta komplicerade och ställer krav på bedömning av flera tänkbara arbetsmetoder och lösningar, där kunskap och erfarenhet många gånger är avgörande för att hitta bästa lösningen.
I ditt arbete kommer du bland annat att:
Leda och delta i beredningar och arbeten
Stöjda brukare i LIFT och PRIO
Stödja Logistikchefen med utformning och tillämpning av rutiner, resursplanering, försörjning m.m. inom logistik
Stödja vid insats, inventering, övningsplanering inom logistikområdet för Helikopterflottiljen
Stödja vid insatser och operationer såväl nationellt som internationellt
Delta i förekommande logistik- och materielmötenPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Yrkesofficer med inriktning logistik SO6-7
Erfarenhet av att tjänstgöra i befattning inom logistik
B-körkort (manuell)
Meriterande
Erfarenhet av stabsarbete på flottilj-, regemente-, bataljons- eller skvadronsnivå
Goda kunskaper i Försvarsmaktens materielprocesser och stödsystem PRIO och LIFT
C-körkort samt förarbevis
Kunskap som Flygvapnets organisation och verksamhet
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
NATO LOG (NATO Logistics course), HNS (Host Nation Support)Dina personliga egenskaper
Som person har du lätt för att samarbeta med andra, du är kommunikativ och lyhörd. Du är ansvarstagande och noggrann samt har god förmåga till självständigt arbete inom eget ansvarsområde.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheteter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för tjänsten. Övrig information
Anställningsform: Militär tillsvidareanställning med placering i säkerhetsklass och krigsplacering
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Resor såväl som helgarbete förekommer i arbetet om än i begränsad omfattning och med god framförhållning. Under anställningsprocessen kommer det ske intervjuer, säkerhetsprövning, fysiska tester och hälsokontroller.
Upplysningar om befattningen lämnas av:
Maria Lugn
Fackliga företrädare
OFR/O Mats Häggström
SACO Suzanne Ericsson
OFR/S Christoffer Willers
SEKO Urban Hellqvist
Samtliga nås via växel, telefonnummer 010-82 510 00.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-31. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt. Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer. Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge). Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
581 98 LINKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016665