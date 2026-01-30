Helikopterflottiljen söker handläggare logistik (deltid)
Om förbandet
Helikopterflottiljens stab är en del av krigsförbandet 3.flygflottiljen. A4 är en av avdelningarna med ansvar för logistik för hela Helikopterflottiljen som har verksamhet i Linköping, Luleå, Ronneby samt Kvarn. Avdelningen består av både yrkesofficerare och civila med inriktning logistik, förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst, transporttjänst, sjukvård, miljö samt infra.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som handläggare logistik stödjer du Helikopterflottiljens enhets- och funktionschefer i frågor rörande logistik och materieltjänst. En stor del av arbetet är också att vara projektledare för logistik inför Flygdagarna 2026. Flygdagarna 2026 är en del av firandet av Flygvapnet 100 år, där Helikopterflottiljen står värd för Flygdagarna 22-23 augusti på Malmen.
Uppgifterna är ofta komplicerade och ställer krav på bedömning av flera tänkbara arbetsmetoder och lösningar, där kunskap och erfarenhet många gånger är avgörande för att hitta bästa lösningen. Arbetet är till stor del självständigt. Publiceringsdatum2026-01-30Kvalifikationer
• Gymnasieexamen
• Aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av logistikarbete i Försvarsmakten
• Erfarenhet av stabsarbete på flottilj- eller regementsnivå
• Erfarenhet av övnings- och eventplanering
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• B-körkort (manuell växellåda)
Meriterande
• Examen från Försvarsintendentprogrammet
• Kunskap om Flygvapnets organisation och verksamhet
• Kunskap i Försvarsmaktens system PRIO, LIFT och VIDAR
• Goda kunskaper i engelska i både tal och skriftDina personliga egenskaper
Som person är du positiv, engagerad och serviceinriktad. Du är säkerhetsmedveten, ansvarsfull och målmedveten i ditt arbete och uppskattar att arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Det är även viktigt att du är anpassningsbar och lösningsorienterad för att kunna ställa om utifrån förändrade behov eller verksamhetens planering.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Resor såväl som kväll- och helgarbete förekommer i arbetet.
Anställningsform: Visstidsanställning på deltid (50 %). Befattningen är civil.
Arbetsort: Linköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Intervjuer med lämpliga kandidater kan ske löpande, även innan ansökningsperioden är slut. Dock kommer inte tjänsten att tillsättas innan ansökningsperioden är över.
Upplysningar om befattningen lämnas av
Maria Lugn
Fackliga företrädare
OFR/O Mats Häggström
SACO Suzanne Ericsson
SEKO Urban Hellqvist
OFR/S Christoffer Willers
Samtliga nås via växel telefonnummer 010-828 300.
Sista ansökningsdag är 2026-02-13. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
