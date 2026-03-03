Helikopterflottiljen A2 söker stabssoldat inriktning underrättelsetjänst
Försvarsmakten / Militärjobb / Linköping Visa alla militärjobb i Linköping
2026-03-03
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Haninge
eller i hela Sverige
Stabssoldat inriktning underrättelse- och säkerhetstjänst sökes till Helikopterflottiljen A2
Försvarsmakten försvarar Sverige och landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer. Hos oss får du möjlighet att arbeta med intressanta arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både eget ansvar och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Om enheten
Flottiljstabens underrättelse- och säkerhetsavdelning (A2) uppgift är att planera, leda och utveckla underrättelse- och säkerhetstjänsten vid Helikopterflottiljen.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som stabssoldat med inriktning underrättelse-och säkerhetstjänst kommer du i huvudsak:
• Ansvara för den strukturerade bearbetningen i underrättelse- och säkerhetstjänsten.
• Stödja underrättelsechefen med analys, bearbetning och delgivning av underrättelseinformation.
• Stödja underrättelsechefen med att samverka och samordna funktionen med relevanta aktörer, både internt och externt.
• Stödja med övergripande stabsarbete.Publiceringsdatum2026-03-03Kvalifikationer
• Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande svensk militär grundutbildning med godkänt resultat.
• Mycket god datorvana och erfarenhet av Office.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.
• Körkort (manuell växel).
• Godkända enligt FM Fyss
Meriterande
• Gruppbefälsutbildning
• Aktuell och relevant utbildning i stabstjänst.
• Aktuell och relevant utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst.
• Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information.
Vi erbjuder
Vi erbjuder goda möjligheter till utveckling och utbildning utifrån intresse och behov.Dina personliga egenskaper
Tjänsten innefattar självständigt arbete och eget ansvar. Arbetsuppgifterna ställer krav på hög personlig integritet, planeringsförmåga och noggrannhet avseende fastställda riktlinjer och lagar.
Som person är du analytisk, strukturerad och ordningsam. Du besitter en hög personlig integritet och har förmåga att skapa relationer och samarbete med andra både tillfälligt och långsiktigt. Du är stresstålig, duktig att formulera dig i tal och skrift och tycker om att känna ansvar.
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se)Övrig information
Sysselsättningsgrad: Heltid, schemalagd arbetstid.
Arbetsort: Linköping, resor kan förekomma i tjänsten.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Anställningsform: Anställning sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta kan innebära 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år.
För upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen kontakta:
C A2 Major Einar Hjelm via FM växel 013-283000.
Fackliga företrädare:
OFR/O Hkpflj: Mats Häggström
OFR/S Hkpflj: Christoffer Willers
SACO-S: Susanne Eriksson
SEKO Hkpflj: Urban Hellqvist
Samtliga nås via växeln på 013-28 30 00
Välkommen med din ansökan senast 2026-03-27. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Betyg och intyg ska kunna lämnas under eventuell antagningsprocess för att styrka utbildningar och behörigheter.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
• -------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmaktens Helikopterflottilj är ett förband med både mark- och sjöoperativ inriktning som kan verka vid insatser i Sverige och internationellt.
Helikopterstöd är efterfrågat av många. Till exempel för person-, materiel-, eller sjukvårdstransporter, ledning, spaning eller bevakningsuppdrag. Helikopterflottiljen deltar därför ofta i uppdrag och övningar med andra förband men också som stöd till samhället i olika krissituationer.
Att vi verkar över hela Sverige, bredden på uppgifterna och flottiljens storlek med över 950 anställda ger en variation i arbetet och möjligheter till personlig utveckling. Huvuddelen av Helikopterflottiljen är placerad i Linköping (Malmen), där vi också ansvarar för Malmens flygplats och Linköpings garnison, med två stora enheter i Luleå (Kallax) samt Ronneby (Kallinge).
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/hkpflj
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9775298