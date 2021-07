Helgtjänstarbetare till barn och ungdomsboende - Denbro Omsorg AB - Behandlingsassistentjobb i Växjö

Denbro Omsorg AB / Behandlingsassistentjobb / Växjö2021-07-03DenBro söker vikarier till våra boende. Vikariaten ger stor möjlighet till fortsatt anställning.Våra boende riktar sig till barn och ungdomar med autismsdiagnoser samt tilläggsdiagnoser. Vi tar även emot barn och ungdomar med intellektuell funktionsnedsättning. Ungdomarna som bor hos oss är mellan 15-20 år och behöver mycket stöd och omsorg. Tillsammans skapar vi en trygg, meningsfull och utvecklande vardag. Vardags- och hushållssysslor ingår.Denbro Omsorg AB är ett företag i omsorgsbranschen som sedan 2010 driver boenden enligt LSS 9:8 för ungdomar med NPF-diagnoser. Vi ser all utveckling och lärande i ett livsperspektiv och verkar för att skapa förutsättningar för vidare studier eller arbete, eget boende och en meningsfull fritid.I vår koncern ingår också Växjö Fria gymnasium, Växjö Fria Vux och DenBro Rehab och Hälsa.Vi söker trygga, noggranna och ansvarstagande medarbetare! Allra helst har du erfarenhet och kunskap om neuropsykiatriska och intellektuella funktionsnedsättningar och ett genuint intresse av att arbeta med ungdomar.Vi tror att du har en relevant pedagogisk eller social utbildning eller att du har tidigare erfarenhet av målgruppen och just nu kanske pluggar någon likvärdig utbildning.Vi hoppas på att du är duktig på att använda dina kunskaper och att dela med dig av dessa och du har förmågan att skapa god stämning i din omgivning.Tillsammans med dina kollegor är du lösningsfokuserad, lyhörd och delaktig i gemensamma beslut. Du kommunicerar väl i ord och text och vi vill att du har kunskap om social dokumentation.Du ska ha kunskap om lågaffektivt bemötande, men också vara angelägen om att vilja lära dig mer, då detta är den metod vi arbetar efter.Körkort krävsPå DenBro kommer vi jobba för att ge de barn och unga som kommer till oss en rolig och lärorik vistelse. Arbetsuppgifterna i boendet kan vara att stötta våra unga att hitta strukturer för dagen, komma iväg till skolan och till aktiviteter. Du ska vara en god förebild, en trygg och varm vuxen men du måste också kunna vara lekfull och kamratlig.Personal ska, ibland tillsammans med våra unga, laga maten och vi sköter vårt boende med alla de sysslor som finns i ett hem, till exempel städning och tvätt.Som personal deltar du i verksamhetens utvecklingsarbete, du dokumenterar och har olika ansvarsområden som du självständigt ska utföra.Observera att vi kommer att rekrytera löpande, så avvakta inte att skicka in din ansökan!2021-07-03Sista dag att ansöka är 2021-07-31Denbro Omsorg ABVästergatan 2135231 VÄXJÖ5845214