Helgpersonal samt sommar & vid behov till Mattvaruhuset

Mattvaruhuset B. Berglund AB / Butikssäljarjobb / Danderyd
2026-03-01


Nu söker vi nya medarbetare!
Mattvaruhuset i Danderyd söker helg/behovspersonal/sommar.
Meriterande om du även kan jobba vardagar vid behov, vid sjukdom, semester etc.
Mattvaruhuset AB är Sveriges största butikskedja för mattor och golv med enheter i Bromma, Huddinge och Danderyd.
Som säljare på Mattvaruhuset säljer du mattor och golv från världens ledande tillverkare.
Det är viktigt att du är motiverad och engagerad. Du ska vara social, nyfiken och intresserad av att hjälpa våra kunder till rätt lösning utefter deras behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Butiksförsäljning till privat och företagskunder
• Varuhantering
Mattvaruhuset öppnade sitt första varuhus redan 1987 och är idag Sveriges största kedja för mattor och golv. Sedan 2012 bedriver vi även internetförsäljning via Mattvaruhuset.se samt även via Ruugs där vi säljer mattor och golv till Sverige, Danmark, Norge, Finland och Tyskland. Med över 6000 kvadratmeter fördelat på våra tre varuhus i Stockholm säljer och levererar vi mattor till Skandinavien och Tyskland. Med pressade priser och mattor och golv i hög kvalitet från marknadsledande tillverkare har Ruugs och Mattvaruhuset blivit en ledande aktör i Skandinavien. Vårt eget mattskrädderi tillhandahåller även Sveriges största sortiment av måttbeställda mattor.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med ett personligt brev och CV så snart som möjligt.
Observera att intervjuer och urval sker löpande och att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
E-post: danderyd@mattvaruhuset.se

Arbetsgivare
Mattvaruhuset B. Berglund AB (org.nr 556195-1673), http://www.mattvaruhuset.se
Enebybergsvägen 10 (visa karta)
182 36  DANDERYD

Arbetsplats
Mattvaruhuset B Berglund AB

Kontakt
Ställföreträdande Butikschef
Robert Stinga
danderyd@mattvaruhuset.se
087552520

Jobbnummer
9769643

