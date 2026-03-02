Helgjobb som personlig assistent till glad 9-åring pojke i Säve
God Assistans erbjuder personlig assistans till kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta, hög kompetens och ett genuint engagemang för det vi gör. Med lång erfarenhet inom personlig assistans strävar vi alltid efter att förenkla vardagen för våra kunder och skapa en trygg arbetsmiljö för våra medarbetare.
Vi tror på vikten av ett personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service - och vi arbetar varje dag för att leva upp till detta.
För våra medarbetare erbjuder vi:
Kollektivavtal
Friskvårdsbidrag upp till 4000 kr/år
Kontinuerlig utbildning och kompetensutveckling
Inför en intervju ber vi dig att styrka din rätt att arbeta i Sverige genom att visa upp giltiga dokument, såsom svenskt pass/personbevis, uppehållskort (EU) eller uppehålls- och arbetstillstånd/LMA-kort (utanför EU). Enligt lagen om registerkontroll behöver du även uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister (Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning) om du ska arbeta med minderårig. Du kan enkelt beställa detta digitalt via polisens hemsida.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.godassistans.se
Vi söker en personlig assistent till en superglad, rullstolsburen 9-årig pojke som är nyfiken på livet och behöver stöd i alla delar av vardagen. Arbetet sker främst i hemmet i Säve där han bor tillsammans med sina föräldrar och sin lillebror.
Arbetstid: Varannan helg kl. 9-18, med viss flexibilitet.
Anställning: Timanställning med omgående start.
Vi söker dig som är ansvarstagande, trygg, tålmodig, påhittig och respektfull. Det viktiga är att du har hjärtat på rätt ställe och med ett lugnt, omtänksamt bemötande kan finnas där och ge det stöd han behöver i både små och stora stunder i vardagen. Det är meriterande om du har erfarenhet av barn eller vård, samt om du kan teckenspråk/TAKK eller har kunskap om bildstöd. Körkort är ett krav.
Tjänsten passar perfekt för dig som studerar eller vill ha ett långsiktigt extrajobb där du verkligen gör skillnad. Vi hoppas hitta någon som vill vara en del av pojkens vardag under lång tid framöver.
