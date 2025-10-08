Helgjobb På Röda Korset I Stockholm - Värva Och Rädda Liv!
2025-10-08
Just nu söker Röda Korset engagerade personer till ett av de mest givande arbeten som finns. Om du vill utveckla dig inom humanitära frågor och kommunikationsteknik och samtidigt bidra till att rädda liv och ge hopp, så har du kommit helt rätt!
Vi söker dig som i vardagen försöker göra skillnad genom att debattera och engagera andra i din omgivning för att uppmärksamma dem på krig, kris och katastrofer runt om i världen. I jobbet som värvare för Röda Korset får du möjlighet att göra just det!
Röda Korset är världens främsta katastroforganisation - och du kan vara med och bidra till att fler får hjälp!
Som värvare hos oss är ditt uppdrag att värva månadsgivare och medlemmar, vilket du gör genom direktdialog med människor ute på gator och torg.
Tillsammans med ditt värvarteam representerar du Röda Korset och jobbar för att fler ska stötta vårt arbete och våra frivilliga i krig, kris och katastrofer runt om i världen - såväl i Sverige som internationellt.
Här är ditt tillfälle att prata om något du brinner för, samtidigt som du utvecklar din kommunikationsförmåga och tar ett stort steg framåt i din karriär!
Vi erbjuder dig:
• Att genom ditt jobb göra skillnad för människor i utsatthet
• Att arbeta tillsammans med ett fantastiskt team som vill utvecklas och göra skillnad!
• Fast timlön och trygga arbetsvillkor
• Direkt inblick i Röda Korsets arbete, med möjlighet att samtala med våra humanitära experter och fältarbetare
• Möjlighet att utvecklas inom en av världens största humanitära organisationer
• En förberedande introduktionsutbildning samt olika uppföljningsutbildningar
• Första hjälpen/HLR utbildning
• Fortlöpande utbildningar inom humanitära insatser och samhällsfrågor samt inom sälj-,retorik-, kommunikations- och värvningsteknik
• Ett flexibelt helgarbete möjlighet till tillsvidareanställning
Vi söker dig som:
• Är bra på att engagera och övertyga människor
• Trivs att jobba utomhus i alla väder
• Är öppen, social och positiv
• Vill utvecklas och är resultatfokuserad
• Brinner för humanitära frågor och delar Röda Korsets värderingar (Våra sju grundprinciper)
• Vi uppmuntrar sökande i alla åldrar. Du måste dock ha fyllt 18 år.
Praktisk information:
Anställningsform: Provanställning med möjlighet till tillsvidareanställning efter 6 månader
Arbetsort: Stockholm
Arbetstider: 10:30-17:00
Lön: 136kr
Omfattning: 2 dagar i veckan, lördagar och söndagar
Önskad start: November
Obligatorisk Introduktionsutbildning: 28 oktober
Det är obligatoriskt att svara på frågorna och dessa ligger väger tyngst när vi bestämmer vilka som går vidare till nästa steg i ansökningsprocessen. Du kan bifoga CV om du vill, men det är helt frivilligt.
Rekryteringen sker löpande så ansök så snart som möjligt, då jobben snabbt fylls upp!
Du kan göra skillnad dagligen genom ditt arbete både i Sverige och i resten av världen! Bli en del av världens största humanitära nätverk och ansök idag!
