Helgförare till familjeägt kyl- och frysåkeri
2026-03-21
Viktigt: Läs hela annonsen innan du söker då det är krav på tidigare erfarenhet som lastbilsförare.
TILLTRÄDE OMGÅENDE! - TILLTRÄDE OMGÅENDE!
Söker dig tjej eller kille vill ha ett extra jobb på kvällar och helger fråmst fredag, lördag och söndag. Du ska vara ansvarsfull och noggrann, pigg, lösningsorienterad, glad och snabbfotad.
Tjänsten består av att köra gods fredag-söndag (kväll/natt) från Årsta till Uppsala och Västerås. Godset körs mellan Treminaler och är packat på pall och bur. Arbetet kräver att du vill och kan arbeta självständigt.
Krav: Körkort lägst behörighet C + YKB samt god svenska i tal och skrift.
Lämplighetstest avsende körning samt lastning/lossning av gods innan anställning påbörjas, därför är tidigare erfranhet viktig.
Tjänsten omfattar till en början timanställning som motsvarar heltid.
Vi har Kollektivavtal + försäkring hos FORA
Om Thermobud
Thermobud är ett familjeägt åkeri som startades 1992. Idag har vi 4st "lättisar" och 3st lastbilar. Företagets grund är temperaturkontrollerade transporter med stor inriktning på kyl- och frysvaror. För våra uppdragsgivare trafikerar vi Stor-Stockholm och Mälardalen men även budningar till övriga Sverige förekommer. Arbetsuppgifterna omfattar alltså främst distribution av kyl- och frysvaror samt enklare transporter mellan terminaler.
Läs gärna mer om oss på www.thermobud.se
Ansökan endast via e-post: info@thermobud.se
VI TAR INTE EMOT ANSÖKNINGAR VIA TELEFON.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
E-post: info@thermobud.se Arbetsgivare Dgbn Holding AB
(org.nr 556702-6504)
För detta jobb krävs körkort.
Trefikledning
Martin de Meijere info@thermobud.se
