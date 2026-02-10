Helgarbete som personlig assistent till 10-årig kille utanför Ullared
Ny Kraft Assistans i Halland AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
NyKraft är ett privatägt företag inom LSS som bedriver personlig assistans i Halland. Företaget etablerades 2012 med kontor i Falkenberg. NyKraft värdesätter trygghet och det personliga mötet, av den anledningen finns mestadels av våra kunder och medarbetare i Falkenberg.
Målet är att erbjuda en personligare personlig assistans. Som kund hos NyKraft erbjuds man en individuell assistans som tillsammans med kunden är utformad efter dennes behov. Kunden är delaktig i rekrytering och i det slutgiltiga valet av assistenter.
Vi är anslutna till Fremia och har kollektivavtal.Publiceringsdatum2026-02-10Om tjänsten
Vi söker nu en personlig assistent till en 10-årig kille utanför Ullared.
Arbetstider: 08.00-18.00 lördag och söndag samt röda dagar.
För den som vill finns det även möjlighet till arbete under lov och sommaren när killen har lov från skola.
Sysselsättningsgrad: Enligt överenskommelse/Extra vid behov
Start: Omgående
Som assistent ingår det att vara kunden behjälplig i alla vardagssysslor, hjälpa till med hygien och omvårdnad. Du behöver vara lugn, flexibel, positiv och ha lätt för att anpassa dig efter en annan persons behov.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete med barn, speciellt meriterande om du har erfarenhet av barn med särskilda behov. Viktigt att vara alert, fysiskt aktiv och ha barnasinnet kvar och gilla när det är högt tempo och bus.
Beskrivning av tjänsten:
Kunden är en aktiv 10-åring som gärna är utomhus. Han har en väldigt begränsad kommunikation men använder sig av vissa tecken som man med personkännedom lär sig förstå vad det betyder. Han bor hemma och man jobbar självständigt i familjens hem alternativt är ute på utflykter.
Det finns på gården en stor hund samt hästar så det är viktigt att man inte är rädd och en klar fördel om man har erfarenhet av hästar/ridning då vår kund har en ponny som han gärna rider på.KvalifikationerKvalifikationer
• Är lugn och tydlig i ditt förhållningssätt och kommunikation
• Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift då det ingår att få och ge instruktioner om kundens omvårdnad
• B-körkort
• Erfarenhet av barn
Meriterande:
• Erfarenhet av arbete som personlig assistent
• Erfarenhet av arbete med barn
• Erfarenhet av omvårdnad av barn
• Vana av att kommunicera med tecken
Meriterande: Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ny Kraft Assistans i Halland AB
(org.nr 556895-7400), https://www.nykraftassistans.se
311 62 ULLARED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NyKraft Assistans i Halland AB Kontakt
Nathalie Cronberg nathalie@nykraftassistans.se 0346-759900 Jobbnummer
9733000