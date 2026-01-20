Helg-/sommarpersonal Eurosko Tumba
Vi söker helg-/sommarpersonal.
Eurosko finns över hela landet, från Kiruna i norr till Trelleborg i söder. Euro sko Group är störst i Norden på skor med verksamhet i Norge, Sverige och Danmark. Verksamheten har sin bas i Moss, Norge och startade 1982. Våra koncept är Euro Sko, Shoeday, Dna. Vi driver både egna butiker samt har medlemsbutiker. Vårt mål är att kunden ska se oss som "stan's bästa skobutik"
Tycker du som vi att kombinationen skor och kunder är det roligaste som finns? Motiveras du av att möta många olika människor varje dag? Att matcha rätt sko till kundens behov? Då kan du vara den vi söker: en energifull säljare som tillsammans med dina kollegor och butikschef utvecklar Eurosko Tumba till "stan 's bästa skobutik"
Vi söker nu stans vassaste säljare till vår butik i Tumba.
Vi söker dig som:
Älskar att ge kundservice i världsklass
Drivs av högt uppsatta mål
Trivs i rollen som säljare
Tidigare visat goda resultat i merförsäljning
Är social och har mycket energi
Är flexibel och har enkelt för att kompromissa
Känner du igen dig i ovanstående beskrivning så tveka inte att söka till oss. Rekrytering sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
