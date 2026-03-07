Helg- och säsongspersonal till renhållning gata, torg,park
Pedersens söker helg- och säsongspersonal
Vi erbjuder idag våra kunder olika helhetslösningar inom yttre och inre fastighetsskötsel och sköter bland annat den dagliga renhållningen av gator, torg och parker i Västerås stad.
Vi på Pedersens är ett glatt och serviceinriktat gäng med bra teamkänsla som nu söker dig som vill arbeta med oss under helger eller under sommarsäsongen.
Arbetsuppgifter
Arbetet omfattar renhållning och städning av gatumiljön och parkområdena i Västerås stad. I detta ingår bland annat att tömma papperskorgar, plocka skräp och göra skräpet åtkomligt för våra sopmaskiner med bland annat lövblås och Segways som arbetsredskap. Vid rätt kompetens finns möjligheten att bli förare av våra sopmaskiner och andra arbetsfordon som används vid renhållning. Publiceringsdatum2026-03-07Dina personliga egenskaper
Du är plikttrogen, lösningsorienterad och bidrar till ett gott arbetsklimat. Du arbetar självständigt inom givna ramar och har förståelse för kvalitet, säkerhet och effektivitet. Eftersom arbetet utförs tidigt innan morgonrusningen börjar behöver du tycka om att arbeta vid den här tiden på dagen och bo i närområdet. Du behöver också vara öppen för att lära dig arbeta med Segways.
Vi söker dig som
• Är morgonpigg och tycker om ett rörligt arbetat utomhus oavsett väder.
• Vill arbeta helger kontinuerligt och/eller under sommarsäsongen.
• Är en positiv person som trivs med att arbeta praktiskt och lösningsorienterat.
• Du är noggrann och tycker om att arbeta för kvalité, service och pålitliga resultat.
• Har god kommunikativ förmåga och grundläggande språkkunskaper i svenska och/eller
engelska.
• Är fyllda 16 år med AM körkort eller 18 år med B-körkort.
• Tidigare erfarenhet av att framföra arbetsfordon är meriterande.
Tjänsten
Arbetstiderna för helgarbete är i grunden 06:00-10:00 lördag och söndag.
Timlön enligt gällande kollektivavtal.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan bestående av CV och personligt brev till jobb@pedersens.se
skriv helgjobb.
Ansökningar som inte är kompletta eller uppfyller angivna krav kommer inte att hanteras.
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Du hittar mer om oss på www.pedersens.se Så ansöker du
