Helg och Sommarjobb på Rosenkaféet i Trädgårdsföreningen.
Servitörsjobb / Göteborg
2026-02-15
Visa alla jobb hos Rosea KB i Göteborg
Vill du jobba i en av stadens vackraste miljöer i sommar? Nu söker vi dig som vill bli en del av teamet på Rosenkaféet i Trädgårdsföreningen.
Vi behöver förstärkning helger, vid behov samt under sommarsäsongen -både i caféet och i vår glasskiosk.
Hos oss får du ett varierat arbete där du:
• Serverar fika, mat och dryck i kaféet.
• Tar beställningar och hanterar kassa.
• Skopar och säljer glass i vår glasskiosk.
• Håller rent och snyggt i våra sittmiljöer både inom och utomhus samt disk.
Arbetet innebär ett högt tempo, speciellt under soliga dagar, därför söker vi dig som gillar att ha många bollar i luften och möta människor med ett leende.
Som person är du:
• Serviceinriktad, positiv och ansvarstagande.
• Trivs att arbeta i team.
• Klarar av högt tempo.
• Kan arbeta helger, vid behov samt sommaren ut.
Tidigare erfarenhet från kafé, restaurang eller service är meriterande -men rätt och positiv inställning är viktigast!
Vi erbjuder:
• Ett roligt och omväxlande jobb i en fantastisk trädgårdsmiljö.
• Härliga kollegor och god arbetsmiljö.
• Möjlighet till extra vid behov även efter sommarens slut.
Låter det som något för dig? Skicka in ditt CV och personligabrev där du berättar lite mer om dig själv och din tillgänglighet.
Vi ser framemot att höra från dig Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Mail
E-post: jobb@rosenkafeet.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sommarjobb/ Extra vid behov". Arbetsgivare Rosea KB
Slussgatan 1 (visa karta
)
411 06 GÖTEBORG Arbetsplats
Rosenkafeet Jobbnummer
9743266