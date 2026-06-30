Helg nanny 07.00-19.00 lördag och söndag, Djursholm
Nanndis AB / Förskollärarjobb / Stockholm Visa alla förskollärarjobb i Stockholm
2026-06-30
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Ref. 4294D
En familj med tre barn som ska flytta till Sverige söker en trygg, engagerad och initiativtagande nanny.
Tjänsten startar så snart vi har hittat rätt kandidat. Det finns möjlighet att byta arbetsdagar med våra veckonannies ibland så man omkring 1 vecka i månaden har ledig helg och då istället arbetar 3 dagar under veckan 8 timmar per dag, antingen 07.00-15.00 eller 12.00-20.00.
Om familjen och barnen:
Familjen har tre barn som vid tjänstens start kommer vara:
En bäbis på 6 månader
Ett barn på cirka 1,5 år (lugnt, nyfiket, tycker om att läsa, bada och vara i lekparker). Går på förskola.
Ett barn på 5,5 år ( aktiv, älskar att vara ute, leka i park, leta insekter, leka med familjens hund och bilar). Börjar förskola i augusti.
Under sommaren (juni–augusti) är det sommarlov och rutinerna är mer flexibla och alla barnen kommer att vara hemma.
Mamman är hemmafru och arbetar nära tillsammans med nannyn i vardagen. Hon planerar ofta dagarna men önskar även att nannyn kommer med egna initiativ, förslag på aktiviteter och gärna tar med barnen på utflykter. Vid enstaka tillfällen kan mamman behöva lämna hemmet, och då ansvarar nannyn för alla barnen (oftast endast de två yngsta) men oftast har nannyn bara ansvar för ett eller två barn.
Familjen har tidigare haft nannies och barnen är vana med det.Publiceringsdatum2026-06-30Dina arbetsuppgifter
Omsorg om ett eller flera barn beroende på dag och behov
Delta aktivt i barnens lek och utveckling
Ta med barnen på aktiviteter och till lekparker (allt finns på gångavstånd)
Enklare matlagning till barnen (lunch)
Plocka undan efter lek och måltider
Familjen kommer att ha en städerska som sköter det mesta hushållsarbetet i hemmet, nannyns fokus kommer vara barnen.
Arbetstider
Grundschema: lördag och söndag 07.00-19.00.
Enstaka pass andra dagar om nannyn är tillgänglig.
Resor med familjen då och då, främst under lov. Det är inte ett krav men en fördel om man kan.
Det finns möjlighet att då och då jobba extra under vardagar.
Språk
Engelska är ett krav då barnen idag främst pratar engelska.
Svenska är ett stort plus men inget krav (mamman pratar svenska med barnen).Kvalifikationer
Självständig och prestigelös
Trygg med små barn och spädbarn
Van med att flaskmata, byta blöjor och bada bäbisar
Gärna van vid att arbeta i familj där förälder är hemma
Social, initiativrik och barnkär
Ska älska att leka!Övrig information
Familjen har en hund som förmodligen anländer under sommaren (en 8-årig beagle). Ett stort plus om nannyn kan ta med hunden på promenad tillsammans med barnvagn ibland.
Möjlighet finns att följa med familjen på resor utomlands. Detta är ett plus men inget krav. Främst under skollov.
Familjen reser uppskattningsvis 3–4 gånger per år
Det är viktigt med en långsiktig nanny för kontinuitet och trygghet
Pappan arbetar oftast från annan ort.
Intervjuer sker löpande under ansökningsperioden.
Om Nordic Light Nannies:
Vi söker nu en ny medarbetare som vill ha nanny som sitt yrke. Vi arbetar mot familjer som ställer höga krav på kvalitet när de väljer en nanny. De flesta av våra tjänster är på minst halvtid och vi tycker det är väldigt viktigt att även nannyn trivs bra ihop med familjen. Därför tar vi dina önskemål på stort allvar när vi presenterar familjer för dig.
Vi har Sveriges bästa villkor för nannies med bland annat sjuklön och semesterersättning.
Lönerna bestäms individuellt beroende på erfarenhet och utbildning och är jämförbara med förskollärare lön i Stockholm. Minimilön 150 kr/tim. Vi kan erbjuda högre lön upp till 210 kr/tim för nannies med mycket erfarenhet och/eller pedagogisk utbildning. Fasta månadslöner förekommer inom vissa tjänster.
Läs mer på https://nordiclightnannies.se/lediga-tjanster/
Har du kunskap och erfarenhet inom barns utveckling?
Gillar du att leka och hitta på olika saker ute och inne? Då är detta rätt jobb för dig!
Har du:
Minst tre års erfarenhet av professionellt arbete med barn (intyg/dokumentation och referenser krävs) eller motsvarande kompetens?
Ett intresse för att arbeta med barn och deras utveckling?
Pedagogisk utbildning så som förskollärare, barnskötare, lärare, fritidspedagog, dramapedagog etc. är meriterande, likaså körkort! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: ansokan@nordiclightnannies.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "4294D". Arbetsgivare Nanndis AB
(org.nr 556897-3944), https://nordiclightnannies.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Nordic Light Nannies Jobbnummer
9986015